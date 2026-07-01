Историческая амнистия: в Казахстане простят 1 миллион штрафов и освободят тысячи осужденных

В Министерстве внутренних дел (МВД) 1 июля 2026 года дали разъяснения по подписанному президентом Закону об амнистии, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, этот закон – акт гуманизма по случаю принятия новой Конституции страны к отдельным лицам, совершившим уголовные и административные правонарушения.

"Амнистированы будут лица, совершившие уголовные и административные правонарушения, не представляющие опасности для общества, не связанные с причинением вреда жизни людей, общественной безопасности, и другим важным, охраняемым законом интересам общества и государства", – сообщили в МВД.

Там разъяснили, что от уголовной ответственности и наказания будут в основном освобождены лица, совершившие уголовные проступки, преступления небольшой тяжести, а также отдельные категории лиц, совершивших преступления средней тяжести при отсутствии ущерба либо его полном возмещении.

Ряду осужденных закон предусматривает сокращение сроков неотбытой части наказания с учетом тяжести совершенного деяния, возмещения причиненного вреда и их поведения в условиях заключения.

Возможность начать новую жизнь, по предварительным оценкам, получат более 16,5 тыс. человек. Из них около 2900 женщин, в том числе, беременные и воспитывающие несовершеннолетних детей.

"Амнистия не повлечет рисков ухудшения правопорядка, безопасности граждан, поскольку закон не предусматривает какие-либо послабления для осужденных за коррупционные, террористические и экстремистские преступления, преступления против половой свободы и неприкосновенности, в том числе несовершеннолетних, пытки, преступления, совершенные в составе преступной группы, при рецидиве и опасном рецидиве", – сообщили в МВД.

В число амнистируемых также не попадут осужденные к пожизненному лишению свободы и заочно осужденные.

Впервые проводимая в истории Независимого Казахстана административная амнистия освобождает от уплаты штрафов, наложенных за правонарушения, предусмотренные более чем 260 статьями Кодекса об административных правонарушениях.

Только по правонарушениям, рассматриваемым органами внутренних дел, под амнистию подпадет порядка 1 млн штрафов на сумму свыше 17 млрд тенге.

"Таким образом, амнистия способствует снижению финансовой нагрузки на граждан", – отмечают в МВД.

При этом административная амнистия не затронет лиц, совершивших наиболее грубые правонарушения, в том числе связанные с незаконным оборотом оружия и наркотиков, нарушениями правил дорожного движения (вождение в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу и другие нарушения, повлекшие лишение водительских прав), а также лиц, совершивших повторные правонарушения.

"Применение административной амнистии будет осуществляться автоматически через государственные информационные системы без необходимости обращения граждан в государственные органы", – сообщили в МВД.

Там отметили, что амнистия (как уголовная, так и административная) имеет разовый характер. В случае повторного совершения правонарушения амнистированные будут привлекаться к ответственности на общих основаниях.

"Принятый закон обеспечивает баланс между принципами гуманизма, справедливости и неотвратимости ответственности за наиболее опасные правонарушения, сохраняя приоритет защиты прав граждан, законных интересов общества и государства", – резюмировали в МВД.

Сегодня, 1 июля 2026 года, глава государства подписал Закон "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан", сопутствующие законы, а также указ о назначении выборов в Курултай.