Портал социальных услуг улучшили в Казахстане

3 июля 2026 года в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали об улучшении в работе Портала социальных услуг, сообщает Zakon.kz.

Теперь подтвердить заказ можно двумя способами – с помощью QR-подписания или электронной цифровой подписи. Пользователь самостоятельно выбирает наиболее удобный вариант.

В министерстве подчеркнули, что новая функция QR-подписания повышает безопасность и помогает снизить риски, связанные с передачей ЭЦП третьим лицам.

"Еще одно нововведение – SMS-подтверждение получения товаров. При доставке поставщиком или самовывозе получателю поступает одноразовый SMS-код. После его подтверждения заказ автоматически получает статус "Выполнен". Это делает процесс получения товаров более прозрачным и защищенным". Пресс-служба Минтруда и соцзащиты населения

Также на портале Aleumet появился онлайн-опрос для получателей технических средств реабилитации. Пользователи могут оценить стоимость технических средств, размер доплаты и удобство их приобретения. Пройти опрос можно по ссылке на портале или с помощью QR-кода.

На портале Inva.gov.kz запущен онлайн-самоопросник. Владельцы объектов и представители бизнеса могут самостоятельно оценить доступность своих объектов, пройти самооценку и получить рекомендации по устранению выявленных барьеров. Открыть форму можно как через портал, так и по QR-коду.

Портал социальных услуг продолжает развиваться, внедряя современные цифровые решения для повышения доступности социальных услуг.