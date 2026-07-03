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Общество

Посол ЕС опровергла слухи о создании лагерей для беженцев в Казахстане

Флаги Европейского союза и Казахстана, флаги ЕС и РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 13:54 Фото: senate.parlam.kz
Посол Европейского союза в Казахстане Алешка Симкич 3 июля 2026 года на встрече с журналистами заявила, что ЕС не ведет переговоры с Казахстаном о создании центров содержания беженцев. По ее словам, распространяемая информация является спекуляцией, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили прокомментировать публикацию о том, что в Евросоюзе якобы обсуждается возможность создания в Казахстане центров содержания беженцев в обмен на упрощение визового режима.

"Европейский союз обновил миграционный пакт, и в нем содержатся три основные цели. Первая – это предотвращение незаконной миграции, а также противодействие действиям криминальных элементов и сетей, занимающихся торговлей людьми. Также второй момент – это защита людей, которые убегают от войны и преследований. И третий – это привлечение талантов в Европейский союз. То есть это три основные цели данного обновленного пакта", – озвучила Алешка Симкич.

По ее словам, есть еще два больших изменения, которые были внесены и широко освещены в СМИ.

"Согласно новым изменениям, запрашивать убежище можно уже на границе с ЕС. То есть государства-члены могут не пускать мигрантов на территорию для того, чтобы они подали заявку на убежище. Они могут сделать это именно на самой границе. Срок – до 12 недель. После этого уже заявка отправляется в соответствующую страну. И второй момент, из-за которого пошел весь этот слух, – это то, что государства-члены могут сейчас направить того человека, который подался на убежище, но не получил его и теперь, соответственно, не имеет права находиться в стране ЕС, его в третью страну. То есть не в свою страну, а в какую-то третью", – сказала она.

Посол подчеркнула, что эта норма еще не закреплена окончательно в законодательстве, однако такая возможность предусмотрена. При этом, по ее словам, Казахстан в этом контексте не обсуждался.

"Я думаю, эти слухи появились, потому что кто-то говорил о том, какие страны будут возможны. И просто была спекуляция. Я не знаю, кто, но я вас уверяю, что Европейский союз, Европейская комиссия сейчас не ведут переговоры ни с одной страной, в том числе с Казахстаном, о том, чтобы он стал третьей страной. Это будут делать государства-члены сами. Они будут договариваться, если какая-то страна будет обращаться. Как вы знаете, уже между Италией и Албанией есть такие договоренности. Может быть, просто кто-то будет обращаться к Казахстану, но это будет решение Казахстана. Или Узбекистана, или любой другой третьей страны. Об этом еще не было переговоров и не будет в ближайшее время", – резюмировала Алешка Симкич.

Она подчеркнула, что вопрос о создании лагерей для беженцев на территории Казахстана Европейским союзом не обсуждается. По ее словам, подобные решения не могут приниматься ЕС в одностороннем порядке и возможны исключительно при согласии соответствующего государства.

При этом она отметила, что разговоры о возможном размещении таких объектов в Казахстане являются слухами и не соответствуют действительности, а в Брюсселе подобные инициативы не рассматриваются.

1 июня 2026 года официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Ерлан Жетыбаев прокомментировал публикацию о возможном создании в Казахстане центров содержания беженцев.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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