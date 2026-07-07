Умные светофоры помогают шымкентским неотложкам на дороге
По системе "зеленого коридора" подключены сразу пять бригад, поясняет заместитель главного врача городской станции скорой помощи Берик Тулеуов. Именно в летний период количество вызовов увеличивается, поэтому умная система для водителей скорой помощи – настоящее спасение.
Ежедневно в городе-миллионнике на станцию поступают сотни вызовов, и в экстренных случаях каждая минута в дороге имеет решающее значение.
"За работу этой системы отвечают операторы Центра оперативного управления (ЦОУ). Для связи с ними создан специальный чат, в котором состоят водители бригад скорой помощи. Когда поступает вызов первой категории срочности, водитель сообщает в чат: "Выезжаю, например, с улицы Толстого, 121, направляюсь на Кунаева, 190. Включите, пожалуйста, приоритет". Также он называет номер автомобиля, например, 960, и ему везде зеленый свет. Таким образом, пациентов в тяжелом состоянии доставляют намного быстрее", – рассказал о работе системы Берик Тулеуов.
Схема "зеленого коридора" работает не только при транспортировке пациента в больницу, но и на пути к месту вызова. По словам медиков, это позволяет существенно сократить время прибытия бригады даже в часы пик.
"Например, если поступает вызов первой категории по факту дорожно-транспортного происшествия, автомобиль скорой помощи, выехав с улицы Толстого, 121, до пересечения улиц Кунаева и Желтоксан доезжает всего за четыре минуты. Хотя расстояние между улицами довольно большое. А значит, и помощь пострадавшим удается оказать гораздо быстрее", – отметил Берик Тулеуов.
Современные светофоры регулируют транспортные потоки, рассказывает начальник отдела светофорного хозяйства филиала одной из компаний в Шымкенте Иван Шаповалов. Особая гордость, по мнению специалиста, – то, что разработка полностью отечественная.
"Система получает информацию о движении транспорта с различных типов датчиков. Полученные данные анализируются центральным сервером, который в режиме реального времени изменяет работу светофоров в зависимости от дорожной ситуации. Сегодня системой охвачено 354 светофорных объекта из 402 существующих в городе, что составляет 88% всей светофорной сети города. На сегодняшний день к системе подключены пять реанимационных автомобилей скорой медицинской помощи. Именно эти бригады выполняют наиболее сложные и срочные вызовы первой категории, когда каждая минута может иметь решающее значение. При движении автомобиля по экстренному вызову система определяет его маршрут и заранее переключает светофоры по направлению движения на разрешающий сигнал", – говорит Шаповалов.
Пожарные, специалисты газовой аварийной службы, спасательные подразделения и другие оперативные службы пока на очереди к подключению интеллектуальных транспортных систем (ИТС).
"Среднее время поездок сократилось на 20%. Благодаря системе на дорогах уменьшилось количество заторов. Все потому, что интеллектуальная транспортная система способствует более равномерному распределению транспортных потоков по городской сети", – разъясняет специалист.
Работа всех светофорных объектов города в режиме реального времени отображается на мониторах диспетчерского центра. За обстановкой на дороге в несколько смен следят операторы.
Главная задача – обеспечить бесперебойное движение транспорта и не допустить образования заторов. Развитие интеллектуальной транспортной системы можно смело назвать одним из важных этапов цифровизации Шымкента. Технологии стали отличным помощником современному человеку, они помогают повысить безопасность на дорогах, сократить время в пути и приблизить мегаполис к статусу "Умный город".