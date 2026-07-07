Умные светофоры помогают шымкентским неотложкам на дороге

Карета скорой помощи с тяжелобольным пациентом мчится по улицам Шымкента, где каждая секунда может спасти жизнь. Беспрепятственный проезд экстренным службам обеспечивают "умные светофоры", автоматически переключающие сигнал на зеленый. Как работает эта система, выяснял Zakon.kz.

По системе "зеленого коридора" подключены сразу пять бригад, поясняет заместитель главного врача городской станции скорой помощи Берик Тулеуов. Именно в летний период количество вызовов увеличивается, поэтому умная система для водителей скорой помощи – настоящее спасение.

Ежедневно в городе-миллионнике на станцию поступают сотни вызовов, и в экстренных случаях каждая минута в дороге имеет решающее значение.

"За работу этой системы отвечают операторы Центра оперативного управления (ЦОУ). Для связи с ними создан специальный чат, в котором состоят водители бригад скорой помощи. Когда поступает вызов первой категории срочности, водитель сообщает в чат: "Выезжаю, например, с улицы Толстого, 121, направляюсь на Кунаева, 190. Включите, пожалуйста, приоритет". Также он называет номер автомобиля, например, 960, и ему везде зеленый свет. Таким образом, пациентов в тяжелом состоянии доставляют намного быстрее", – рассказал о работе системы Берик Тулеуов.

Схема "зеленого коридора" работает не только при транспортировке пациента в больницу, но и на пути к месту вызова. По словам медиков, это позволяет существенно сократить время прибытия бригады даже в часы пик.

Фото: Иван Шаповалов

"Например, если поступает вызов первой категории по факту дорожно-транспортного происшествия, автомобиль скорой помощи, выехав с улицы Толстого, 121, до пересечения улиц Кунаева и Желтоксан доезжает всего за четыре минуты. Хотя расстояние между улицами довольно большое. А значит, и помощь пострадавшим удается оказать гораздо быстрее", – отметил Берик Тулеуов.

Современные светофоры регулируют транспортные потоки, рассказывает начальник отдела светофорного хозяйства филиала одной из компаний в Шымкенте Иван Шаповалов. Особая гордость, по мнению специалиста, – то, что разработка полностью отечественная.

"Система получает информацию о движении транспорта с различных типов датчиков. Полученные данные анализируются центральным сервером, который в режиме реального времени изменяет работу светофоров в зависимости от дорожной ситуации. Сегодня системой охвачено 354 светофорных объекта из 402 существующих в городе, что составляет 88% всей светофорной сети города. На сегодняшний день к системе подключены пять реанимационных автомобилей скорой медицинской помощи. Именно эти бригады выполняют наиболее сложные и срочные вызовы первой категории, когда каждая минута может иметь решающее значение. При движении автомобиля по экстренному вызову система определяет его маршрут и заранее переключает светофоры по направлению движения на разрешающий сигнал", – говорит Шаповалов.

Пожарные, специалисты газовой аварийной службы, спасательные подразделения и другие оперативные службы пока на очереди к подключению интеллектуальных транспортных систем (ИТС).

"Среднее время поездок сократилось на 20%. Благодаря системе на дорогах уменьшилось количество заторов. Все потому, что интеллектуальная транспортная система способствует более равномерному распределению транспортных потоков по городской сети", – разъясняет специалист.

Работа всех светофорных объектов города в режиме реального времени отображается на мониторах диспетчерского центра. За обстановкой на дороге в несколько смен следят операторы.

Фото: Иван Шаповалов

Главная задача – обеспечить бесперебойное движение транспорта и не допустить образования заторов. Развитие интеллектуальной транспортной системы можно смело назвать одним из важных этапов цифровизации Шымкента. Технологии стали отличным помощником современному человеку, они помогают повысить безопасность на дорогах, сократить время в пути и приблизить мегаполис к статусу "Умный город".