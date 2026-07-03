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Общество

На Алаколе эвакуировали семью из девяти человек

Алаколь, озеро Алаколь, зона отдыха, зоны отдыха, пляж, пляжи, база отдыха, базы отдыха, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 17:44 Фото: primeminister.kz
На озере Алаколь в области Жетысу спасатели пришли на помощь семье из девяти человек, в том числе семерым детям, сообщает Zakon.kz.

Из-за резкого усиления ветра отдыхающие оказались на косе в районе села Акши, недалеко от зоны отдыха "Коктем Гранд", и не смогли самостоятельно вернуться на берег.

На место прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда села Акши совместно с сотрудником отдела по ЧС Алакольского района. На лодке они эвакуировали всех отдыхающих и доставили их на безопасный участок берега.

Медицинская помощь никому не потребовалась.

В МЧС напомнили: перед выходом на воду нужно обязательно следить за прогнозом погоды. При усилении ветра не стоит рисковать своей жизнью и жизнью детей.

Ранее стало известно, что в 16 областях Казахстана на 4 июля объявили штормовое предупреждение.

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Редакция Zakon.kz
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