Жара, град и шквалы: Казахстан накроет экстремальная погода в субботу

В 16 областях Казахстана на 4 июля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем в Атырауской области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе области ожидается, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35 градусов.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. На западе, севере области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, на западе, севере, в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере, юге области ожидаются чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке, северо-востоке Актюбинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на юге, востоке области туман.

Ночью и утром на северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман.

Ночью на юге, востоке, в горных районах области Жетысу ожидаются дождь, гроза, в горных районах области временами сильный дождь, днем дождь, в горных районах области сильный дождь, град. Ночью и утром в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-западный, на севере, юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидаются дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем на юге, востоке области дождь, гроза, град. Ночью на севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с, днем на юге, востоке области 15-20 м/с. На востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ночью ожидаются дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке, юге, в центре области Абай ожидаются дождь, гроза, днем на севере области небольшой дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, ночью на востоке, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с, днем на севере области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке области Улытау ожидаются дождь, гроза, на севере, юге, в центре области небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидаются небольшой дождь, гроза.

Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на севере, востоке, юге области небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15 м/с.

Ночью на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются дождь, гроза, в горных районах области временами сильный дождь, днем дождь, гроза, на юге, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер западный, северо-западный, на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. На севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы днем ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с. В Конаеве днем ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20, временами 25 м/с. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Ветер западный, северо-западный, порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, юге области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, западе, юге области порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, днем 15-20 м/с.

На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе временами ожидаются дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, днем град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с. В Костанае ожидаются дождь, гроза.

На севере, юге, востоке Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области ожидается высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре утром и днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере, юге области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20, днем временами 25 м/с. На востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что сразу два погодных удара ждут Астану, Алматы и Шымкент в выходные.