Глава Минтуризма проверил пляжи Алаколя и дал ряд поручений

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в составе правительственной делегации посетил курортную зону озера Алаколь в областях Абай и Жетысу, сообщает Zakon.kz.

Проверки состояния туристических объектов стартовали в регионах по поручению президента Касым-Жомарта Токаева. После многочисленных обращений казахстанцев он обратил внимание правительства на низкий уровень готовности популярных локаций вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих.

13 июля 2025 года стало известно, что в рамках рабочей поездки глава Минтуризма оценил текущее состояние инфраструктуры и условий отдыха на Алаколе, а также проверил на местах исполнения поручений по развитию туристской отрасли.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Был выявлен ряд системных проблем: на отдельных пляжах отсутствуют санитарные узлы, душевые, контейнеры для мусора, буйки и ограждения; недостаточный контроль за водным транспортом; нехватка спасательных вышек и информационного сопровождения. Нарушаются базовые стандарты безопасности.

"Несмотря на рост потока туристов, в ряде курортных зон стандарты обслуживания не соответствуют современным требованиям. Министерством прорабатываются поправки в Закон "О туристской деятельности", предусматривающие внедрение обязательных стандартов, расширение полномочий и развитие инфраструктуры. Это позволит создать системную основу для обеспечения безопасности, комфорта и высокого уровня сервиса", – подчеркнул Мырзабосынов.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

По итогам проверки даны следующие конкретные поручения:

усилить санитарное оснащение пляжной территории;

закупить дополнительные мусорные контейнеры;

продлить линию буйков и четко обозначить зоны безопасного захода для маломерных судов;

проработать возможность установки раздевалок, душевых и дополнительных элементов благоустройства;

организовать зоны активного отдыха и установить навесы (тенты);

увеличить количество спасательных вышек и лестниц для безопасного захода в воду;

обеспечить наличие информационных стендов и карт-схем пляжной зоны.

Местным исполнительным органам даны контрольные сроки по устранению выявленных нарушений. В министерстве запланировали повторную проверку.

12 июля 2025 года с состоянием инфраструктуры на побережье озера Алаколь ознакомился заместитель премьер-министра РК Ермек Кошербаев.