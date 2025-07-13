Глава Минтуризма проверил пляжи Алаколя и дал ряд поручений
Проверки состояния туристических объектов стартовали в регионах по поручению президента Касым-Жомарта Токаева. После многочисленных обращений казахстанцев он обратил внимание правительства на низкий уровень готовности популярных локаций вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих.
13 июля 2025 года стало известно, что в рамках рабочей поездки глава Минтуризма оценил текущее состояние инфраструктуры и условий отдыха на Алаколе, а также проверил на местах исполнения поручений по развитию туристской отрасли.
Фото: Министерство туризма и спорта РК
Был выявлен ряд системных проблем: на отдельных пляжах отсутствуют санитарные узлы, душевые, контейнеры для мусора, буйки и ограждения; недостаточный контроль за водным транспортом; нехватка спасательных вышек и информационного сопровождения. Нарушаются базовые стандарты безопасности.
"Несмотря на рост потока туристов, в ряде курортных зон стандарты обслуживания не соответствуют современным требованиям. Министерством прорабатываются поправки в Закон "О туристской деятельности", предусматривающие внедрение обязательных стандартов, расширение полномочий и развитие инфраструктуры. Это позволит создать системную основу для обеспечения безопасности, комфорта и высокого уровня сервиса", – подчеркнул Мырзабосынов.
Фото: Министерство туризма и спорта РК
По итогам проверки даны следующие конкретные поручения:
- усилить санитарное оснащение пляжной территории;
- закупить дополнительные мусорные контейнеры;
- продлить линию буйков и четко обозначить зоны безопасного захода для маломерных судов;
- проработать возможность установки раздевалок, душевых и дополнительных элементов благоустройства;
- организовать зоны активного отдыха и установить навесы (тенты);
- увеличить количество спасательных вышек и лестниц для безопасного захода в воду;
- обеспечить наличие информационных стендов и карт-схем пляжной зоны.
Местным исполнительным органам даны контрольные сроки по устранению выявленных нарушений. В министерстве запланировали повторную проверку.
12 июля 2025 года с состоянием инфраструктуры на побережье озера Алаколь ознакомился заместитель премьер-министра РК Ермек Кошербаев.