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Общество

Глава Минтуризма проверил пляжи Алаколя и дал ряд поручений

Алаколь , фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 10:49 Фото: Министерства туризма и спорта
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в составе правительственной делегации посетил курортную зону озера Алаколь в областях Абай и Жетысу, сообщает Zakon.kz.

Проверки состояния туристических объектов стартовали в регионах по поручению президента Касым-Жомарта Токаева. После многочисленных обращений казахстанцев он обратил внимание правительства на низкий уровень готовности популярных локаций вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих.

13 июля 2025 года стало известно, что в рамках рабочей поездки глава Минтуризма оценил текущее состояние инфраструктуры и условий отдыха на Алаколе, а также проверил на местах исполнения поручений по развитию туристской отрасли.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Был выявлен ряд системных проблем: на отдельных пляжах отсутствуют санитарные узлы, душевые, контейнеры для мусора, буйки и ограждения; недостаточный контроль за водным транспортом; нехватка спасательных вышек и информационного сопровождения. Нарушаются базовые стандарты безопасности.

"Несмотря на рост потока туристов, в ряде курортных зон стандарты обслуживания не соответствуют современным требованиям. Министерством прорабатываются поправки в Закон "О туристской деятельности", предусматривающие внедрение обязательных стандартов, расширение полномочий и развитие инфраструктуры. Это позволит создать системную основу для обеспечения безопасности, комфорта и высокого уровня сервиса", – подчеркнул Мырзабосынов.

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 10:49

Фото: Министерство туризма и спорта РК

По итогам проверки даны следующие конкретные поручения:

  • усилить санитарное оснащение пляжной территории;
  • закупить дополнительные мусорные контейнеры;
  • продлить линию буйков и четко обозначить зоны безопасного захода для маломерных судов;
  • проработать возможность установки раздевалок, душевых и дополнительных элементов благоустройства;
  • организовать зоны активного отдыха и установить навесы (тенты);
  • увеличить количество спасательных вышек и лестниц для безопасного захода в воду;
  • обеспечить наличие информационных стендов и карт-схем пляжной зоны.

Местным исполнительным органам даны контрольные сроки по устранению выявленных нарушений. В министерстве запланировали повторную проверку.

12 июля 2025 года с состоянием инфраструктуры на побережье озера Алаколь ознакомился заместитель премьер-министра РК Ермек Кошербаев.

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Андрей Дюсупов
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