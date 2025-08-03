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Происшествия

На Алаколе 14 человек оказались в ловушке на острове

Алаколь, озеро Алаколь, зона отдыха, зоны отдыха, пляж, пляжи, база отдыха, базы отдыха, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 00:11 Фото: primeminister.kz
Спасатели 3 августа эвакуировали 14 человек, в том числе восемь детей, с островка на озере Алаколь в области Абай, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК .

"В ходе патрулирования спасатели ДЧС области Абай обнаружили группу из 14 человек, застрявших на островке в 20 километрах от берега. Среди них – восемь детей", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел из-за технической неисправности катера, в результате чего отдыхающие не смогли самостоятельно вернуться на берег и оказались под дождем и градом.

По данным ведомства, все пострадавшие были успешно эвакуированы силами оперативно-спасательного отряда. Медицинская помощь никому не потребовалась.

В МЧС напомнили о необходимости перед выходом на воду проверять исправность плавательных средств и соблюдать меры безопасности.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Ребенка унесло вглубь Алаколя на водном аттракционе. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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