На Алаколе 14 человек оказались в ловушке на острове
Фото: primeminister.kz
Спасатели 3 августа эвакуировали 14 человек, в том числе восемь детей, с островка на озере Алаколь в области Абай, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК .
"В ходе патрулирования спасатели ДЧС области Абай обнаружили группу из 14 человек, застрявших на островке в 20 километрах от берега. Среди них – восемь детей", – говорится в сообщении.
Инцидент произошел из-за технической неисправности катера, в результате чего отдыхающие не смогли самостоятельно вернуться на берег и оказались под дождем и градом.
По данным ведомства, все пострадавшие были успешно эвакуированы силами оперативно-спасательного отряда. Медицинская помощь никому не потребовалась.
В МЧС напомнили о необходимости перед выходом на воду проверять исправность плавательных средств и соблюдать меры безопасности.
Ранее сообщалось о другом инциденте. Ребенка унесло вглубь Алаколя на водном аттракционе.
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