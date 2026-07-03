#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+17°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+17°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Два iPhone обошлись в десятки миллионов тенге для налоговиков Алматинской области

Социальные сети, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 18:33 Фото: unsplash
Илийский районный суд Алматинской области рассмотрел уголовное дело по факту получения взятки группой лиц по предварительному сговору и посредничества во взяточничестве, сообщает Zakon.kz.

В ходе камерального контроля у одного из индивидуальных предпринимателей выявили занижение доходов. ИП направили уведомление об устранении нарушений.

При разрешении этого вопроса должностные лица управления потребовали от представителя ИП 5 млн тенге в обмен на снятие блокировки счетов и отзыв уведомления.

При посредничестве другого руководителя отдела стороны пришли к соглашению. Но вместо взятки госслужащим предложили два iPhone 17 Pro общей стоимостью 1,5 млн тенге.

После получения взятки должностные лица признали налоговое уведомление исполненным.

При назначении наказания суд признал смягчающими обстоятельствами чистосердечное раскаяние и наличие у них на иждивении несовершеннолетних детей.

Суд назначил штрафы:

  • руководителю управления – 52 млн тенге;
  • руководителю отдела – 52,5 млн тенге;
  • посреднику – 15 млн тенге.

Все осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, Национальном банке и субъектах квазигосударственного сектора.

Смартфоны конфисковали в доход государства. С осужденных взыскали принудительные платежи в Фонд компенсации потерпевшим.

Приговор вступил в законную силу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Редакция Zakon.kz
Читайте также
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
18:06, 24 сентября 2024
Гендиректора квазигоскомпании осудили в Астане за взятку в 170 млн тенге
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система
16:46, 02 мая 2025
74-летнего пенсионера отправили за решетку на 9 лет по "сигаретному делу"
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
17:15, 27 сентября 2024
Чиновник хотел стать миллионером, а оказался должен государству 33 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UWW
19:19, Сегодня
Призёрка ЧМ из Казахстана Тлеухан уступила в финале первенства Азии по борьбе в Таиланде
Фото: ФК &quot;Тараз&quot;
18:55, Сегодня
"Кайрат-Жастар" разгромил "Тараз" в матче Первой лиги
Фото: UWW
18:35, Сегодня
Казахстанская борчиха Бекен проиграла узбекистанке в финале ЧА-2026 в Таиланде
Фото: НОК РК
18:18, Сегодня
Анна Данилина пробилась во второй круг "Уимблдона - 2026" в миксте
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: