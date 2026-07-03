Два iPhone обошлись в десятки миллионов тенге для налоговиков Алматинской области

Илийский районный суд Алматинской области рассмотрел уголовное дело по факту получения взятки группой лиц по предварительному сговору и посредничества во взяточничестве, сообщает Zakon.kz.

В ходе камерального контроля у одного из индивидуальных предпринимателей выявили занижение доходов. ИП направили уведомление об устранении нарушений.

При разрешении этого вопроса должностные лица управления потребовали от представителя ИП 5 млн тенге в обмен на снятие блокировки счетов и отзыв уведомления.

При посредничестве другого руководителя отдела стороны пришли к соглашению. Но вместо взятки госслужащим предложили два iPhone 17 Pro общей стоимостью 1,5 млн тенге.

После получения взятки должностные лица признали налоговое уведомление исполненным.

При назначении наказания суд признал смягчающими обстоятельствами чистосердечное раскаяние и наличие у них на иждивении несовершеннолетних детей.

Суд назначил штрафы:

руководителю управления – 52 млн тенге;

руководителю отдела – 52,5 млн тенге;

посреднику – 15 млн тенге.

Все осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, Национальном банке и субъектах квазигосударственного сектора.

Смартфоны конфисковали в доход государства. С осужденных взыскали принудительные платежи в Фонд компенсации потерпевшим.

Приговор вступил в законную силу.