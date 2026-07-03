Что изменится для казахстанцев после упрощения визового режима с Евросоюзом

Посол Европейского союза в Казахстане Алешка Симкич 3 июля 2026 года на встрече с журналистами рассказала, какие изменения ожидают граждан Казахстана после подписания соглашений об упрощении визового режима с ЕС, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, переговоры по двум соглашениям на уровне Европейской комиссии уже завершены, однако документы еще не подписаны.

Все согласованные условия направлены государствам – членам Европейского союза, которые самостоятельно отвечают за визовую политику и должны внести соответствующие изменения в свои внутренние системы.

"По срокам не могу сказать точно, но очень надеюсь, что будет подписано в ближайшее время, а не позже, потому что это является моим личным приоритетом и приоритетом нашего представительства", – рассказала посол Европейского союза в Казахстане.

Журналисты уточнили, какие именно изменения для граждан Казахстана повлечет за собой подписание этих документов.

"В целом сама процедура остается такой же. В любом случае нужно будет подаваться на визу. Что улучшится? Подавать на визу нужно будет в посольство той страны, где вы будете проводить большую часть времени своего пребывания на территории ЕС. Что облегчится – сократятся сроки, снизится стоимость, а документы, которые нужны для получения визы, будут одинаковыми вне зависимости от того, в какое посольство вы обращаетесь. Также будет больше возможностей получить многократную визу. То есть, если в первый раз вы получили визу на более короткий срок, то во второй раз у вас будет возможность получить визу на более продолжительное время, потому что будет действовать так называемая каскадная система", – дополнила Алешка Симкич.

Посол также отметила, что точное содержание соглашения пока не разглашается, поскольку оно находится на утверждении у государств – членов ЕС. После завершения всех официальных процедур представительство планирует провести дополнительную встречу с журналистами и подробно рассказать о новых правилах.

Ранее посол ЕС дала совет казахстанским студентам перед учебой в Европе.