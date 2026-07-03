#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+17°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+17°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Посол ЕС дала совет казахстанским студентам перед учебой в Европе

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, паспорт, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 18:04 Фото: gov4c.kz
Посол Европейского союза в Казахстане Алешка Симкич 3 июля 2026 года на встрече с журналистами посоветовала будущим студентам заранее оформлять документы для учебы в Европе, поскольку получение разрешения на проживание может занять продолжительное время, передает корреспондент Zakon.kz.

В связи с разгаром туристического сезона и приближением нового учебного года журналисты попросили посла дать рекомендации казахстанцам, планирующим поездки в Европу.

"Совет, который я даю всем. Мы понимаем, что получить туристическую визу на пять дней сравнительно легче, чем разрешение на жительство – и по документам, и по стоимости. Для получения разрешения на жительство необходимо закладывать больше времени, потому что выдача таких виз – это не в ведении самих посольств, это зависит от местных властей, где студенты будут проходить свое обучение. Посольства выдают визы на более короткие сроки. Мы понимаем, что не все зависит от студентов. Зачастую университеты поздно дают подтверждение и соответствующие документы", – озвучила Алешка Симкич.

Посол рекомендовала будущим студентам не ждать начала учебного года, а сразу после получения подтверждения о зачислении приступать к оформлению визы и разрешения на проживание, поскольку их получение может занять значительное время.

"Одно посольство, не буду называть, какое, сообщило, что за короткий период времени получило 200 заявок на визу. Они физически не успевают обработать все заявки, поэтому нужно просить университеты, чтобы они побыстрее предоставили соответствующие документы и ускорили весь этот процесс. То есть загвоздка здесь именно в сроках", – рассказала Алешка Симкич.

20 мая 2026 года МИД Казахстана сообщал о новых правилах въезда в страны Шенгена.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Флаги Европейского союза и Казахстана, флаги ЕС и РК
13:54, Сегодня
Посол ЕС опровергла слухи о создании лагерей для беженцев в Казахстане
Казахстан Италия визы
22:48, 30 октября 2023
Решить проблему с получением итальянских виз казахстанцами пообещал посол ЕС
Флаги США и Казахстана, флаги Соединённых Штатов Америки и Казахстана, флаги США и РК, флаги Америки и Казахстана
17:10, 13 февраля 2026
Посол США о строительстве здания консульства в Алматы: Усилит присутствие дипломатической миссии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UWW
18:01, Сегодня
Борчиха из Казахстана Муратбай стала третьей на молодёжном ЧА-2026 в Таиланде
Фото: НОК РК
17:42, Сегодня
Голубев и Недовесов проиграли на старте "Уимблдона - 2026"
Фото: UWW
17:25, Сегодня
Казахстанская борчиха Стратан завоевала "бронзу" на чемпионате Азии в Таиланде
Борчиха из Казахстана стала бронзовым медалистом ЧА среди девушек до 20 лет в Таиланде
16:50, Сегодня
Борчиха из Казахстана Дауылкызы стала бронзовым медалистом ЧА среди девушек до 20 лет
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: