Посол ЕС дала совет казахстанским студентам перед учебой в Европе

Посол Европейского союза в Казахстане Алешка Симкич 3 июля 2026 года на встрече с журналистами посоветовала будущим студентам заранее оформлять документы для учебы в Европе, поскольку получение разрешения на проживание может занять продолжительное время, передает корреспондент Zakon.kz.

В связи с разгаром туристического сезона и приближением нового учебного года журналисты попросили посла дать рекомендации казахстанцам, планирующим поездки в Европу.

"Совет, который я даю всем. Мы понимаем, что получить туристическую визу на пять дней сравнительно легче, чем разрешение на жительство – и по документам, и по стоимости. Для получения разрешения на жительство необходимо закладывать больше времени, потому что выдача таких виз – это не в ведении самих посольств, это зависит от местных властей, где студенты будут проходить свое обучение. Посольства выдают визы на более короткие сроки. Мы понимаем, что не все зависит от студентов. Зачастую университеты поздно дают подтверждение и соответствующие документы", – озвучила Алешка Симкич.

Посол рекомендовала будущим студентам не ждать начала учебного года, а сразу после получения подтверждения о зачислении приступать к оформлению визы и разрешения на проживание, поскольку их получение может занять значительное время.

"Одно посольство, не буду называть, какое, сообщило, что за короткий период времени получило 200 заявок на визу. Они физически не успевают обработать все заявки, поэтому нужно просить университеты, чтобы они побыстрее предоставили соответствующие документы и ускорили весь этот процесс. То есть загвоздка здесь именно в сроках", – рассказала Алешка Симкич.

20 мая 2026 года МИД Казахстана сообщал о новых правилах въезда в страны Шенгена.