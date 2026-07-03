Ради личных прихотей: келинка пошла на дерзкое преступление против родни мужа

В Атырау 23-летняя келинка предстала перед судом за кражу золотых украшений у родственников мужа на сумму 3,7 млн тенге. Молодая женщина на протяжении трех месяцев незаметно выносила из дома ювелирные изделия и сдавала их в ломбарды, передает Zakon.kz.

Как пишет 3 июля 2026 года издание "Ак Жайык", 23-летняя жительница Атырау, живя в одном доме с семьей мужа, по одному похищала золотые украшения, принадлежавшие его сестре и супруге его брата, после чего относила их в ломбарды.

Среди похищенного – серьги, кольца и цепочки. Общий ущерб двум потерпевшим составил около 3,7 млн тенге. Вырученные деньги женщина, как признала в суде, тратила на собственные нужды.

"О пропаже родственники узнали не сразу. Сначала они решили, что в дом проник вор, и даже обсуждали это в семейном чате. Лишь позже выяснилось, что украшения исчезали по вине собственной келинки", – говорится в сообщении.

В суде женщина полностью признала вину и раскаялась. По словам одной из потерпевших, из 13 похищенных украшений удалось вернуть только шесть, причем часть из них оказалась повреждена. Остальные до сих пор не найдены.

Суд признал женщину виновной в краже в крупном размере и назначил ей три года ограничения свободы с пробационным контролем. Кроме того, с нее взыскали более 2,7 млн тенге материального ущерба в пользу одной из потерпевших.

Ранее казахстанка заявила в полицию о краже на полмиллиона и удивилась, кто оказался вором. Подробностями кражи 12 февраля 2026 года поделились в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области.