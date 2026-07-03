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Общество

Миллионные долги вместо счетчиков: лжеэлектрики цинично обманули сельчан

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 01:14 Фото: freepik
В Акмолинской области активизировались мошенники, обманывающие граждан под видом электриков. Жертвами новой схемы с "заменой счетчиков" стали жители Астраханского и Зерендинского районов, на которых аферисты повесили кредиты более чем на 4 млн тенге, передает Zakon.kz.

Об этом 3 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, первый эпизод произошел в Астраханском районе.

Пенсионеру из села Орнек неизвестные, представившись работниками районных электрических сетей, сообщили о якобы необходимой замене счетчика.

"Под предлогом оформления процедуры они убедили мужчину выполнить их указания и оформили на его имя кредит на 440 тысяч тенге. Деньги были переведены на счета дропперов", – сообщили в ДП.

В тот же день аналогичное заявление поступило из Зерендинского района. Жертвой аферистов стал 48-летний житель села Шагалалы.

По той же схеме мошенники, представившись сотрудниками РЭС, убедили его оформить два кредита на 3 млн 700 тысяч тенге и перевести средства злоумышленникам.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Полицейские предупреждают: мошенники часто используют схему с "заменой" или "проверкой" электросчетчиков. Они могут просить назвать SMS-код, оформить кредит или перевести деньги на "безопасный счет". Сотрудники энергоснабжающих организаций не запрашивают коды и не требуют переводов. При подобных звонках нужно сразу прекратить разговор, связаться с организацией по официальным номерам и сообщить в полицию.

Ранее сообщалось, что акмолинский учитель потерял 7,5 млн тенге из-за мошенников.

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Канат Болысбек
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