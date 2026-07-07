В Павлодарской области впервые за 30 лет начали снижать износ коммунальных сетей

Здесь продолжается реализация Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов". В ближайшие годы в Павлодарской области планируют реконструировать десятки объектов тепло- и электроснабжения, передает Zakon.kz.

По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области, на 2025 – 2027 годы предусмотрена реализация 55 проектов общей стоимостью 131,6 млрд тенге. Сейчас строительно-монтажные работы ведутся на 16 объектах тепло- и электроснабжения общей протяженностью 92,4 километра. Стоимость реализуемых проектов составляет 21,7 млрд тенге.

Кроме того, регион сформировал одну из крупнейших заявок на 2027 год – 39 проектов общей стоимостью 109,9 млрд тенге, заняв второе место среди областей Казахстана. При этом все проекты реализуются со стопроцентным казахстанским содержанием.

Одним из основных направлений программы стала реконструкция тепловых магистралей Экибастуза.

По данным областного управления энергетики и ЖКХ, в городе реализуются четыре проекта общей стоимостью 5,9 млрд тенге.

"Износ этих тепловых сетей превышает 90 процентов. После завершения реконструкции на четырех магистралях он будет снижен практически до нуля", – сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области Ержан Иманзаипов.

К этим сетям подключены более 100 многоквартирных и свыше 500 частных домов.

На тепломагистрали ТМ-16 протяженностью 800 метров производится замена труб с увеличением диаметра с 426 до 630 миллиметров. Это позволит увеличить пропускную способность с 40 до 113 гигакалорий в час. Магистраль обеспечивает теплом 121 многоквартирный и частный дом, шесть социальных объектов и 45 юридических лиц.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

На ТМ-11 также увеличивают диаметр трубопровода – с 530 до 630 миллиметров, что позволит значительно повысить пропускную способность сети.

"На ТМ-10 реконструируют 1,7 километра тепловых сетей. После завершения работ к более надежной системе теплоснабжения будут подключены 43 многоквартирных дома, 271 частный дом, шесть социальных объектов и 29 юридических лиц. Наиболее масштабной стала реконструкция ТМ-5. Здесь диаметр труб увеличивают с 720 до 1020 миллиметров, благодаря чему возрастет пропускная способность магистрали", – рассказал Ержан Иманзаипов.

Все работы планируется завершить до начала нового отопительного сезона.

После реализации четырех проектов уровень износа тепловых сетей Экибастуза снизится на 1,3 процента.

"Эти сети были построены в 1970 – 1980-х годах и имеют высокий уровень износа. Благодаря Национальному проекту появилась возможность провести их масштабную реконструкцию. Более того, впервые за последние 30 лет мы ожидаем не рост, а снижение уровня износа тепловых сетей", – отметил Ержан Иманзаипов.

Работы ведутся не только в Экибастузе. В Аксу продолжается реконструкция магистральной тепловой сети по улице Ленина, введенной в эксплуатацию еще в 1980 году. До начала работ фактический износ трубопровода достигал 83 процентов, за последние три года здесь произошло 19 повреждений.

После модернизации ожидается снижение тепловых потерь на 15 – 20 процентов и повышение надежности теплоснабжения для более чем 9 000 жителей города.

В Павлодаре уже завершена реконструкция надземной тепломагистрали ТМ-20А на участке ТЭЦ-1 – НО-52. До обновления степень износа составляла 90 процентов, а на участке фиксировалось 78 технологических нарушений.

В рамках Национального проекта было построено шесть километров новой тепломагистрали с использованием 99 процентов отечественных материалов. Первый отопительный сезон после реконструкции объект прошел без аварийных ситуаций.

Сегодня общий уровень износа тепловых сетей Павлодарской области составляет 78,2 процента, в Экибастузе – 88,6 процента.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Как отметил аким Павлодарской области Асаин Байханов, за последние годы удалось значительно улучшить состояние наиболее проблемных участков.

"За 2023 – 2025 годы заменены основные магистрали по улицам Абая и Машхур Жусупа. Сейчас остаются три ключевых участка, включая ТМ-14 по улице Конаева. Именно здесь расположен наиболее изношенный частный сектор. Если в 2023 году при гидравлических испытаниях фиксировалось около 900 порывов, то в 2026 году их количество снизилось до 230 – 240. Это все еще много, но положительная динамика очевидна", – сказал глава региона.

По его словам, для Павлодара, Экибастуза и Аксу уже утверждены инвестиционные программы совместно с теплоснабжающими организациями. Сейчас основное внимание уделяется завершению реконструкции крупных магистралей. Следующим этапом станет обновление внутриквартальных сетей, где также имеются серьезные проблемы.

Отметим, Павлодарская область вошла в число лидеров по реализации проекта МЭКС. Об этом говорили на первом выездном совещании проектного офиса под представительством заместителя премьер-министра РК Каната Бозумбаева.