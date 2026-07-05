В Атырау Национальный день домбры отметили массовым исполнением кюя "Балбырауын"

В Атырау Национальный день домбры отметили масштабным музыкальным праздником, объединившим тысячи домбристов и любителей национального искусства. Центральным событием вечера стало одновременное исполнение знаменитых кюев Курмангазы "Балбырауын" и "Мереке", сообщает корреспондент Zakon.kz.

На площади "Султан Бейбарыс" собрались профессиональные музыканты, учащиеся музыкальных школ, любители игры на домбре и жители города. Каждый участник пришел со своим инструментом, чтобы стать частью масштабной акции, посвященной одному из главных символов казахской культуры.

Праздничную программу организовало управление культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области. Мероприятие было направлено на популяризацию национального искусства, сохранение традиций казахского кюя и укрепление статуса домбры, как символа духовного наследия народа. Кульминацией вечера стало массовое исполнение кюев, объединившее домбристов разных поколений и ставшее символом преемственности традиций и единства.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

По словам методиста областного центра народного творчества Назиры Ашим, нынешний праздник посвящен и 165-летию великой кюйши Дины Нурпеисовой.

"Сегодня здесь собрались около тысячи участников со всего региона. Все они одновременно исполнят кюи "Балбырауын" и "Мереке". Аккомпанировать будут оркестр народных инструментов "Нарын" и Академический оркестр казахских народных инструментов имени Дины Нурпеисовой. Кроме того, участники создадут художественную композицию в виде образа Дины Нурпеисовой в честь 165-летия великой кюйши", – рассказала Назира Ашим.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Среди участников праздника – ученик музыкальной школы имени Курмангазы Абдулкарим Нурберенулы. Несмотря на то, что мальчик занимается игрой на домбре всего год, он уже успел добиться первых серьезных успехов. Особую историю его участию придает то, что его мама – русская, однако семья с большим уважением относится к казахским национальным традициям и поддерживает увлечение сына.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

"Я очень люблю играть на домбре. Когда впервые услышал ее звучание, мне сразу захотелось научиться играть. Очень рад, что сегодня выступаю вместе со столькими людьми. Это большой праздник, и я горжусь тем, что могу в нем участвовать", – поделился Абдулкарим.

Мама юного домбриста Екатерина Тамбовцева рассказала, что желание освоить национальный инструмент было исключительно инициативой сына.

"Наш папа – казах, и, конечно, мы поддержали выбор сына. Он сам захотел играть на домбре, ему это очень нравится. За этот год он уже успел принять участие в конкурсе "Жас толқын". Теперь вместе с ансамблем "Туран", в составе которого выступают десять детей, он готовится к следующему этапу конкурса, который пройдет в феврале в Москве. Мы очень гордимся его успехами и стараемся поддерживать во всем", – рассказала Екатерина Томбовцева.

Массовое участие детей и подростков в празднике стало еще одним подтверждением того, что в Казахстане уделяют большое внимание развитию детского творчества. Через музыку, национальные инструменты и коллективные выступления юное поколение знакомится с культурным наследием, раскрывает свои способности и получает возможность реализовать творческий потенциал.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Отметим, что Национальный день домбры в Казахстане отмечается с 2018 года – каждое первое воскресенье июля. В этом году праздник выпал на 5 июля.

Историю возникновения и развития уникального музыкального инструмента Zakon.kz рассказал здесь.