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Общество

Национальный день домбры: мультимедийное музыкальное шоу прошло в столичном амфитеатре

Фото: gov.kz, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 23:10 Фото: gov.kz
В рамках празднования Национального дня домбры и Дня столицы на сцене городского летнего амфитеатра состоялось мультимедийное музыкальное представление.

Культурное мероприятие было направлено на популяризацию исторического значения искусства домбры и демонстрацию казахской культуры в современном формате.

"Ко Дню столицы для жителей и гостей нашего города запланировано более 200 мероприятий, мы хотим, чтобы каждый человек нашел для себя что-то свое и стал частью всеобщего праздника. А сегодня, в Национальный день домбры, проводится уникальный проект, в котором народные культурные традиции идут в симбиозе с искусственным интеллектом. В течение всего дня все желающие могли познакомиться с домброй и другими национальными инструментами, детей обучали навыкам игры на них, проводились мастер-классы по созданию инструментов. А увенчал все концерт под открытым небом, где живой звук, народные песни и танцы сочетаются с самыми современными технологиями. Для нас это новый, очень интересный и очень перспективный опыт", – рассказала заместитель руководителя Управления культуры Астаны Акерке Жуманбаева.

Фото: gov.kz, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 23:10

Фото: gov.kz

Напомним, в течение дня в столице проводились интерактивные, культурно-познавательные мероприятия, направленные на популяризацию национального музыкального наследия и уникального искусства казахской домбры.

Фото: gov.kz, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 23:10

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 23:10

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 23:10

Фото: gov.kz

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Канат Болысбек
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