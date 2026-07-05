В Астане 6 июля откроют участок улицы Шамши Калдаякова

6 июля с 06:00 в Астане откроют участок улицы Ш. Калдаякова, сообщает Zakon.kz.

В Астане на участке ул. Ш. Калдаякова от ул. С. Нурмагамбетова до пр. Ұлы Дала ведутся завершающие работы.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По информации пресс-службы столичного акимата, завершаются санитарная очистка дороги и вывоз мусора.

"Просим водителей убрать припаркованные автомобили вдоль дороги на ремонтируемом участке для полного открытия улицы", – говорится в сообщении.

Время открытия: 6 июля с 06:00 до 07:00.

В Астане 5 июля 2026 года в рамках празднования Дня города открыли новое общественное пространство "Алтын Шар". Сквер площадью более одного гектара появился по просьбе жителей, а его центральным элементом стал необычный монумент.