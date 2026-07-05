В Астане 6 июля откроют участок улицы Шамши Калдаякова
Фото: Zakon.kz
6 июля с 06:00 в Астане откроют участок улицы Ш. Калдаякова, сообщает Zakon.kz.
В Астане на участке ул. Ш. Калдаякова от ул. С. Нурмагамбетова до пр. Ұлы Дала ведутся завершающие работы.
По информации пресс-службы столичного акимата, завершаются санитарная очистка дороги и вывоз мусора.
"Просим водителей убрать припаркованные автомобили вдоль дороги на ремонтируемом участке для полного открытия улицы", – говорится в сообщении.
Время открытия: 6 июля с 06:00 до 07:00.
В Астане 5 июля 2026 года в рамках празднования Дня города открыли новое общественное пространство "Алтын Шар". Сквер площадью более одного гектара появился по просьбе жителей, а его центральным элементом стал необычный монумент.
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