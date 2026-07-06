Тысячи подростков, нарушения и сотни штрафов: МВД подвело итоги масштабных рейдов

В Казахстане за три дня выявили около 4 тысяч нарушений во время профилактических рейдов, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) рассказали, что на самом деле произошло.

Так, в период с 1 по 3 июля 2026 года в Алматы и Шымкенте, а также в Алматинской, Жамбылской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Кызылординской областях, областях Абай и Улытау прошли масштабные профилактические мероприятия.

Они были направлены на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних и обеспечение безопасности детей.

В мероприятиях было задействовано около 3 тысяч сотрудников.

В итоге в органы полиции доставлено более 2400 несовершеннолетних, из них:

свыше 1500 – за совершение административных правонарушений,

1000 – за безнадзорность и беспризорность.

Кроме того, в ходе мероприятий выявлено порядка 4000 административных правонарушений, в том числе:

к административной ответственности привлечены 257 родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей;

около 1500 родителей – за нахождение несовершеннолетних в ночное время на улицах и в развлекательных заведениях.

"Уважаемые родители! Безопасность детей – это, прежде всего, ответственность семьи. В период летних каникул просим вас уделять особое внимание занятости детей, знать, где находятся ваши дети, с кем они общаются и как проводят свое свободное время". Пресс-служба МВД РК

Не так давно полиция Алматы устроила рейд по автобусам. В итоге 127 машин увезли на штрафстоянку.