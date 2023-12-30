3 тысячи ДТП, более 1,8 млн нарушений: в полиции Алматы подвели итоги года

В Алматы за 2023 год выявлено 1 миллион 866 тысяч 741 нарушений ПДД. Из них более 1 тысячи 800 водителей задержаны на дорогах в нетрезвом виде. Полиция южной столицы подвела итоги уходящего года, сообщает Zakon.kz.

Эти данные местная полицейская служба приводит, подытоживая итоги 11 месяцев.

Со слов начальника Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серика Шумаева, с начала года выявлено 1 миллион 866 тысяч 741 нарушений ПДД. 1 тысяча 843 водителя задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Судом права управления ТС лишены 2 тысячи 443 водителя. Административный арест применен в отношении 1 тысячи 754 автолюбителя.

"Пьяный за рулем – преступник. Эта аксиома, к сожалению, зачастую сопряжена с человеческими жертвами и горем многих семей. Еще раз напомню, что законодательно ужесточено наказание за езду в нетрезвом виде. На первый раз срок лишения права управления ТС составляет 7 лет. Кроме того, предусмотрен административный арест до 15 суток", - резюмировал полицейский.

Вместе с тем в МПС сообщили, что с начала года на дорогах мегаполиса было зарегистрировано 3 тысячи 195 ДТП, в результате 3 тысячи 415 человек травмированы, еще 94 – погибли.