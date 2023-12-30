Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

3 тысячи ДТП, более 1,8 млн нарушений: в полиции Алматы подвели итоги года

знак при ДТП Фото: Zakon.kz
В Алматы за 2023 год выявлено 1 миллион 866 тысяч 741 нарушений ПДД. Из них более 1 тысячи 800 водителей задержаны на дорогах в нетрезвом виде. Полиция южной столицы подвела итоги уходящего года, сообщает Zakon.kz.

Эти данные местная полицейская служба приводит, подытоживая итоги 11 месяцев.

Со слов начальника Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серика Шумаева, с начала года выявлено 1 миллион 866 тысяч 741 нарушений ПДД. 1 тысяча 843 водителя задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Судом права управления ТС лишены 2 тысячи 443 водителя. Административный арест применен в отношении 1 тысячи 754 автолюбителя.

"Пьяный за рулем – преступник. Эта аксиома, к сожалению, зачастую сопряжена с человеческими жертвами и горем многих семей. Еще раз напомню, что законодательно ужесточено наказание за езду в нетрезвом виде. На первый раз срок лишения права управления ТС составляет 7 лет. Кроме того, предусмотрен административный арест до 15 суток", - резюмировал полицейский.

Вместе с тем в МПС сообщили, что с начала года на дорогах мегаполиса было зарегистрировано 3 тысячи 195 ДТП, в результате 3 тысячи 415 человек травмированы, еще 94 – погибли.

Читайте также

Группа скотокрадов угнала скот на 18 млн тенге в Костанайской области
Полицейские Павлодара помогли довезти задыхающегося ребенка в больницу
МЧС рекомендовал казахстанцам встречать Новый год дома
МЧС рекомендовал казахстанцам встречать Новый год дома
Мухит Турсынали
ДП Алматы Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ситуация в Украине
Ситуация в Украине: главу ДНР заочно приговорили к 15 годам тюрьмы, Лавров высказался о заморозке конфликта
Обвинение водителя в опьянении: как реагировать
Без вина виноватые: как водителю правильно реагировать на обвинение в опьянении
блогер
В Москве прошел суд над Настей Ивлеевой из-за "голой" вечеринки
2024 год: в честь какого животного, приметы, в чем отмечать, что приготовить
2024 год: в честь какого животного, приметы, в чем отмечать, что приготовить
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: