Полиция Алматы устроила рейд по автобусам: 127 машин увезли на штрафстоянку

Департамент полиции (ДП) Алматы обратился с важным заявлением к жителям. Согласно ему, в настоящее время на территории города проводится оперативное профилактическое мероприятие "Автобус", сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, оно направлено на обеспечение безопасности пассажирских перевозок и повышение транспортной дисциплины среди водителей общественного транспорта.

Известно, что с начала проведения мероприятия пресечено порядка 900 правонарушений. 127 автобусов водворены на специализированную штрафную стоянку.

Наиболее распространенные нарушения – это несоблюдение правил перевозки пассажиров и самовольное переоборудование транспортных средств.

Стражи порядка настоятельно призывают перевозчиков и водителей строго соблюдать требования законодательства.

Также мы уже рассказывали, что 23 июня 2026 года в Алматы прошла полицейская отработка с массовой эвакуацией автомобилей нарушителей. Подробнее можно прочитать тут.