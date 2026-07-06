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Общество

Лето набирает обороты: до +39°C в Шымкенте, грозы – в Астане и Алматы

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 14:48 Фото: unsplash
О том, какой будет погода в Алматы, Шымкенте и Астане с 7 по 9 июля 2026 года, рассказали синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу по трем крупнейшим городам Казахстана, в Шымкенте осадков не ожидается. Что касается Алматы и Астаны, то, несмотря на жару, возможны кратковременные дожди.

Астана

  • 7 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С.
  • 8 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем ветер поднимется до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +32+34°С.
  • 9 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем сильная жара +33+35°С.

Алматы

  • 7 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра составят 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +30+32°С.
  • 8 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.
  • 9 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С.

Шымкент

  • 7 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +35+37°С.
  • 8 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +37+39°С.
  • 9 июля: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +37+39°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 14:48
41-градусная жара вернется в Казахстан

Ранее синоптики "Казгидромета" предупредили об опасных погодных явлениях в Астане и во всех семнадцати областях Казахстана 6 июля.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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