#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
485.95
565.74
6.83
События

Опубликовано штормовое предупреждение на 6 июля

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 17:04 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 6 июля 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане и во всех семнадцати областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В области Улытау ночью на севере, востоке и в центре ожидаются дождь и гроза, днем на севере и востоке – дождь, гроза, град, временами сильный дождь. Ветер до 15 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ночью ожидаются дождь и гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью на западе, севере и востоке ожидаются небольшой дождь и гроза, днем – дождь, гроза, на севере, востоке и юго-западе временами сильный дождь и град. Ветер днем до 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе – чрезвычайная. В Караганде ночью ожидаются небольшой дождь и гроза, днем временами дождь, гроза и град.

В Актюбинской области днем ожидается сильная жара +35...+38°C. В Актобе днем ожидается сильная жара +35°C.

В Атырауской области утром и днем на западе ожидаются дождь и гроза. Ветер днем до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35...+38°C. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная. В Атырау днем ожидается сильная жара +35...+37°C.

В Алматинской области днем на юге и в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер днем до 15-20 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В горах Иле Алатау днем ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер временами до 15-20 м/с.

В Астане ожидаются временами дождь, гроза, днем град. Ветер до 15-18 м/с.

В области Жетысу днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер на востоке области до 15-20 м/с. На севере, востоке и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области днем на севере, юге и востоке ожидаются дождь и гроза. Ветер днем до 15-20 м/с. Ожидается сильная жара +35...+36°C. В Уральске днем ожидаются дождь и гроза.

В Кызылординской области в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке – высокая. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза, на севере, востоке и в горных районах временами сильный дождь. Днем ожидаются дождь, гроза, на западе, севере и востоке – град и шквал. Ночью на севере возможен туман. Ветер до 15-20 м/с, порывы до 23 м/с. На западе, юго-западе и юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на северо-западе и в центре сохраняется чрезвычайная. В Усть-Каменогорске ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер днем до 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В связи с прогнозом очень сильного дождя в горах Казахстанского Алтая сохраняется угроза формирования селей.

В области Абай ночью на западе, севере и в центре ожидаются дождь и гроза, днем – дождь, гроза, град и шквал. На севере области ночью ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. На западе, севере и юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер днем до 15-20 м/с.

В Туркестанской области днем в горах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер до 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и севере – чрезвычайная. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области днем на западе, севере и востоке ожидаются небольшой дождь, гроза и град. Ночью и утром на севере и востоке возможен туман.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер днем до 15-20 м/с. На западе и севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке – чрезвычайная.

В Павлодарской области ночью на западе, юге и востоке ожидаются дождь и гроза, днем – дождь, гроза, на западе и юге сильный дождь, град и шквал. Ночью и утром на севере и юге возможен туман. Ветер днем до 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре ожидаются дождь, гроза, днем– град.

В Мангистауской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ветер днем до 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара +38...+40°C. В Актау ночью и утром ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области на севере, востоке и юге ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе, севере и юге возможен туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

В Акмолинской области ночью на севере, востоке и юге ожидаются дождь и гроза, днем – дождь, гроза, на юге и востоке сильный дождь, град и шквал. Ночью и утром на западе, севере и юге возможен туман. Ветер днем до 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем ожидаются временами дождь и гроза. Ночью и утром ожидается туман.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 6 июля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование
17:35, Сегодня
Казахстан и остальные страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти в августе
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза
17:14, 04 июля 2026
Опубликовано штормовое предупреждение на 5 июля
Степной пожар, степные пожары, пожар в степи
17:42, 21 июня 2026
Опубликовано штормовое предупреждение на 22 июня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тяжеловес по вольной борьба из Казахстана Риза Изахар завоевал &quot;бронзу&quot; ЧА в Таиланде
17:50, Сегодня
Тяжеловес по вольной борьба из Казахстана Риза Изахар упустил "бронзу" ЧА в Таиланде
Казахстанский борец Бейбарыс Ергали проиграл &quot;золото&quot; чемпионата Азии в Таиланде
17:40, Сегодня
Казахстанский борец Бейбарыс Ергали проиграл "золото" чемпионата Азии в Таиланде
Борец из Казахстана Хаджиев выиграл &quot;бронзу&quot; чемпионата Азии в Таиланде
17:08, Сегодня
Борец из Казахстана Хаджиев выиграл "бронзу" чемпионата Азии в Таиланде
Казахстанский &quot;вольник&quot; стал обладателем &quot;золота&quot; чемпионата Азии U-20 в Таиланде
16:47, Сегодня
Казахстанский "вольник" Сейлбеков стал обладателем "золота" чемпионата Азии U-20 в Таиланде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: