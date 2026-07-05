Опубликовано штормовое предупреждение на 6 июля

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 6 июля 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане и во всех семнадцати областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В области Улытау ночью на севере, востоке и в центре ожидаются дождь и гроза, днем на севере и востоке – дождь, гроза, град, временами сильный дождь. Ветер до 15 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ночью ожидаются дождь и гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью на западе, севере и востоке ожидаются небольшой дождь и гроза, днем – дождь, гроза, на севере, востоке и юго-западе временами сильный дождь и град. Ветер днем до 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе – чрезвычайная. В Караганде ночью ожидаются небольшой дождь и гроза, днем временами дождь, гроза и град.

В Актюбинской области днем ожидается сильная жара +35...+38°C. В Актобе днем ожидается сильная жара +35°C.

В Атырауской области утром и днем на западе ожидаются дождь и гроза. Ветер днем до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35...+38°C. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная. В Атырау днем ожидается сильная жара +35...+37°C.

В Алматинской области днем на юге и в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер днем до 15-20 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В горах Иле Алатау днем ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер временами до 15-20 м/с.

В Астане ожидаются временами дождь, гроза, днем град. Ветер до 15-18 м/с.

В области Жетысу днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер на востоке области до 15-20 м/с. На севере, востоке и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области днем на севере, юге и востоке ожидаются дождь и гроза. Ветер днем до 15-20 м/с. Ожидается сильная жара +35...+36°C. В Уральске днем ожидаются дождь и гроза.

В Кызылординской области в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке – высокая. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза, на севере, востоке и в горных районах временами сильный дождь. Днем ожидаются дождь, гроза, на западе, севере и востоке – град и шквал. Ночью на севере возможен туман. Ветер до 15-20 м/с, порывы до 23 м/с. На западе, юго-западе и юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на северо-западе и в центре сохраняется чрезвычайная. В Усть-Каменогорске ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер днем до 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В связи с прогнозом очень сильного дождя в горах Казахстанского Алтая сохраняется угроза формирования селей.

В области Абай ночью на западе, севере и в центре ожидаются дождь и гроза, днем – дождь, гроза, град и шквал. На севере области ночью ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. На западе, севере и юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер днем до 15-20 м/с.

В Туркестанской области днем в горах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер до 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и севере – чрезвычайная. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области днем на западе, севере и востоке ожидаются небольшой дождь, гроза и град. Ночью и утром на севере и востоке возможен туман.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер днем до 15-20 м/с. На западе и севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке – чрезвычайная.

В Павлодарской области ночью на западе, юге и востоке ожидаются дождь и гроза, днем – дождь, гроза, на западе и юге сильный дождь, град и шквал. Ночью и утром на севере и юге возможен туман. Ветер днем до 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре ожидаются дождь, гроза, днем– град.

В Мангистауской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ветер днем до 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара +38...+40°C. В Актау ночью и утром ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области на севере, востоке и юге ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе, севере и юге возможен туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

В Акмолинской области ночью на севере, востоке и юге ожидаются дождь и гроза, днем – дождь, гроза, на юге и востоке сильный дождь, град и шквал. Ночью и утром на западе, севере и юге возможен туман. Ветер днем до 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем ожидаются временами дождь и гроза. Ночью и утром ожидается туман.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 6 июля.