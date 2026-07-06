41-градусная жара вернется в Казахстан
Так, с прохождением атмосферных фронтов на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды.
В течение ближайших дней на западе, востоке и юго-востоке Казахстана ожидаются дожди с грозами.
7-8 июля осадки также прогнозируются на севере и в центре страны. 7 июля сильные дожди пройдут в центральных и восточных регионах, 8 июля – на западе и в горных районах юго-востока, 9 июля – на западе страны. Местами возможны шквалистый ветер и град.
Кроме того, в западных, южных, восточных регионах ожидается усиление ветра.
Также прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха:
- на северо-западе, в центре страны – до сильной жары 35-39°C,
- в отдельных регионах до очень сильной жары 41°C,
- на севере – до сильной жары 35-38°C.
На остальной территории существенных изменений температурного фона не ожидается.
Ранее синоптики "Казгидромета" предупредили об опасных погодных явлениях в Астане и во всех семнадцати областях Казахстана 6 июля.