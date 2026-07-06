Травмировавшую ногу девушку эвакуировали с алматинского БАО

6 июля 2026 года в горах Алматы спасатели МЧС оказали помощь пострадавшей туристке, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС, в районе Большого Алматинского озера на высоте около 2300 метров над уровнем моря помощь спасателей потребовалась девушке 2008 года рождения.

Во время спуска с горного маршрута туристка получила травму ноги и не смогла самостоятельно продолжить движение.

После поступления сообщения к месту незамедлительно выдвинулись сотрудники Службы спасения ДЧС города Алматы. Спасатели обнаружили пострадавшую, оказали ей первую медицинскую помощь и организовали безопасный спуск до визит-центра "Аюсай".

Девушку передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.

Ранее 16-летнюю девушку госпитализировали после укуса змеи на Кольсае.