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Общество

Когда снимут ограничения на дороге к Шымбулаку: названы сроки

Горы, гора, горная местность, горный туризм, туристы в горах, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 10:05 Фото: пресс-служба акимата Алматы
На участке от Медеу до горнолыжного курорта Шымбулак продолжаются работы по строительству инженерных сетей. Об этом стало известно Zakon.kz из заявления пресс-службы акимата Алматы.

Здесь, по данным специалистов, прокладывают 5,7 км газопровода среднего давления и 2,7 км сетей водоотведения.

После завершения проекта инженерной инфраструктурой будут обеспечены объекты, расположенные вдоль этой дороги.

Сейчас строители монтируют первые участки газопровода, прокладывают сети водоотведения и устанавливают железобетонные колодцы. Завершить работы планируют до конца ноября 2026 года.

Работы, уточнили в ведомстве, ведутся с учетом экологических требований, чтобы максимально сохранить природный ландшафт.

карта, горы, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 10:05

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"На отдельных участках дороги возможны временные ограничения движения, поэтому просим жителей и гостей города заранее учитывать это при планировании маршрута".Пресс-служба акимата Алматы

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13 июня 2026 года Конституционный суд признал не соответствующим Конституции пункт постановления акимата Алматы, который ограничивал въезд автомобилей в урочище Шымбулак, разрешая проезд только электромобилям.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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