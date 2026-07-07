Когда снимут ограничения на дороге к Шымбулаку: названы сроки

Фото: пресс-служба акимата Алматы

На участке от Медеу до горнолыжного курорта Шымбулак продолжаются работы по строительству инженерных сетей. Об этом стало известно Zakon.kz из заявления пресс-службы акимата Алматы.

Здесь, по данным специалистов, прокладывают 5,7 км газопровода среднего давления и 2,7 км сетей водоотведения. После завершения проекта инженерной инфраструктурой будут обеспечены объекты, расположенные вдоль этой дороги. Сейчас строители монтируют первые участки газопровода, прокладывают сети водоотведения и устанавливают железобетонные колодцы. Завершить работы планируют до конца ноября 2026 года. Работы, уточнили в ведомстве, ведутся с учетом экологических требований, чтобы максимально сохранить природный ландшафт. Фото: пресс-служба акимата Алматы "На отдельных участках дороги возможны временные ограничения движения, поэтому просим жителей и гостей города заранее учитывать это при планировании маршрута". Пресс-служба акимата Алматы Материал по теме ЧП в горах Алматы: спасатели и медики экстренно выехали на вызов 13 июня 2026 года Конституционный суд признал не соответствующим Конституции пункт постановления акимата Алматы, который ограничивал въезд автомобилей в урочище Шымбулак, разрешая проезд только электромобилям.

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