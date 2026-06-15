ЧП в горах Алматы: спасатели и медики экстренно выехали на вызов

Фото: пресс-служба МЧС РК

В горах Алматы спасатели пришли на помощь 25-летней девушке, почувствовавшей недомогание на высоте более 3000 м. Инцидент произошел в Медеуском районе на территории ГЛК "Шымбулак", в районе Комби-2 на высоте 3200 м, сообщает Zakon.kz.

На место оперативно выехали сотрудники Службы спасения и бригада Центра медицины катастроф МЧС из Универсального спасательного подразделения №23. Спасатели эвакуировали девушку до парковки горнолыжного курорта. После оказания помощи ее состояние улучшилось, поэтому от госпитализации она отказалась. Фото: пресс-служба МЧС РК Ранее сообщалось, что в горах Алматы парень разбился насмерть на квадроцикле.

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