Минэнерго: Энергобезопасность страны на постоянном контроле

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев 7 июля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал большие пробки на АЗС в западных регионах, когда десятки водителей пытались заправить газом свои машины, передает корреспондент Zakon.kz.

Ситуация наблюдалась в Мангистауской и Атырауской областях. "О пробках на АЗС в некоторых западных регионах новость выходила на прошлой неделе. Министерство своевременно выделило все необходимые объемы", – сказал вице-министр. Он заверил, что все необходимые вопросы уже решены. "Вопросы состояния логистики и поставки сжиженного нефтяного газа – все эти вопросы решены, какого-либо дефицита в регионах не наблюдается. Министерство держит этот вопрос на постоянном контроле", – добавил Туткышбаев. Ранее мы писали, что Казахстан продлит запрет на вывоз бензина и дизтоплива еще на полгода.

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