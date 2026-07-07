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Общество

Новые газоперерабатывающие заводы построят на Кашагане: что это даст Казахстану

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 11:01 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 7 июля 2026 года на заседании правительства озвучил планы по вводу новых газоперерабатывающих проектов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он назвал это одной из приоритетных задач министерства.

"Во исполнение поручения главы государства в октябре 2025 года сдан в эксплуатацию магистральный газопровод Талдыкорган – Ушарал. В конце этого года планируется завершить строительство линейной части 1-го этапа 2-й нитки магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент. В 2027 году ожидается ввод в эксплуатацию газоперерабатывающего завода на Кашагане мощностью 1 млрд кубометров газа в год и завода в Жанаозене мощностью 0,9 млрд кубометров в год", – сказал Аккенженов.

По его словам, в 2029 году ожидается 2-й этап 2-й нитки МГ Бейнеу – Бозой – Шымкент, который позволит увеличить мощность до 15 млрд товарного газа в год.

"К 2030 году предусмотрен ввод ГПЗ на Кашагане мощностью 2,5 млрд м³/год, а также ГПЗ на Карачаганаке мощностью 5 млрд кубометров в год. Реализация данных проектов позволит увеличить переработку газа, расширить газотранспортную инфраструктуру и обеспечить устойчивое газоснабжение регионов", – отметил глава Минэнерго.

Ранее мы писали, что в Казахстане начнут производить больше товарного газа.

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Азамат Сыздыкбаев
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