Как дети Казахстана и России учатся управлять парусными яхтами на Иртыше

Очередной сезон ежегодного международного лагеря парусного спорта "Дружба" состоялся в российском приграничном Черлаке. Дети из Павлодарской и Омской областей знакомились, общались, обучались яхтингу, сообщает Zakon.kz.

Павлодарцы приехали по суше. А команда детей из Омска в возрасте от 9 до 15 лет прибыла с тренером Сергеем Шпуниным по воде на больших яхтах "Стрелец", "Мечта" и "Сибирь", с 16 парусниками на автотрале. Организатором соревнований выступил член Совета Омского регионального отделения Русского географического общества, путешественник и яхтсмен, совершивший три кругосветки на яхте Сергей Щербаков. Совместные регаты Павлодар и Омск, стоящие на одной реке, начались с 2017 года.

"Проведение парусного лагеря "Дружба" в Черлаке – это инициатива Павлодарского дома географии и нашего яхт-клуба. Когда в 2016 году в честь 300-летия Омска мы ходили на пяти яхтах до Павлодара, побывали там на празднике День Иртыша, тогда зародилась эта идея. Решили организоваться здесь, рядом с границей, в Черлаке. Затон идеален для проведения любых водных видов спорта. Поэтому мы проводим здесь недельные сборы – международный детский спортлагерь "Дружба". И я хочу, чтобы эта дружба крепла, чтобы наши опытные представители яхт-клуба смогли передать свой опыт детям". Руководитель омской спорт-школы "Сибирь", капитан яхты "Сибирь" Сергей Щербаков

ПавГео (Павлодарский дом географии) и Омское отделение РГО (Русское географическое общество) подписали документ о сотрудничестве, в том числе об обучении детей. С 2017 года городские и сельские юные воспитанники Павлодарского дома географии и клубов юных краеведов области ездят в Омскую область для участия в международном парусном лагере.

Фото: Павлодарский дом географии

С казахстанской стороны в этом сезоне в состязаниях приняли участие воспитанники клубов юных краеведов "Джурбай" из Павлодара и "Исток" села Козыкеткен Успенского района. Детей сопровождали двое родителей-волонтеров. Опытный турист, член ПавГео Гульмира Балабаева делится впечатлениями: гостям из Казахстана оказали самый теплый прием.

"Меня больше всего поразили люди, они очень радушно нас встретили. Что касается яхтинга, я смотрела не просто как зритель, но и как мама спортсмена. Парусный яхтинг соединяет в себе качества командного и одиночного вида спорта. Сперва ребенок идет под парусами на одиночной яхте "Оптимист", учится править ею с учетом ветра и волн. Этот спорт не для всех, не каждый справится. Дети повзрослее управляли двухместными яхтами "Кадет". И это уже командный вид спорта – там капитан и матрос. И капитану отдавать приказы на судне нужно, терпеливо объясняя матросу его задачу". Гульмира Балабаева

Она отметила, что этот вид спорта подходит для развития выносливости, потому что нужно учиться принимать решения по управлению яхтой в стрессовых ситуациях.

Фото: Павлодарский дом географии

"Для детей такие лагеря важны, – это новые впечатления и знакомство с другой страной. Дети из России меня спрашивали: а какие у вас в Казахстане дома и магазины? Мы рассказывали, какая у нас столица Астана, какие там необычные современные здания. А когда я купила угощение для всех, российские дети спрашивали: как сказать "приятного аппетита" по-казахски? Им было очень интересно. Нас разделяют всего несколько сотен километров, и мы хотим узнать больше друг о друге". Гульмира Балабаева

Павлодарцы перенимали у омских сверстников опыт вождения легких парусников. За два дня в Черлакской регате состоялось более сотни гонок. Команды должны были пройти дистанцию в полкилометра, ловя парусами разные направления ветра и поддерживая скорость. И при этом не "кильнуться" – не перевернуть яхту килем вверх.

Фото: Павлодарский дом географии

Павлодарец Гектор Никитин занимается спортивным ориентированием. Говорит, что в этом виде спорта каждый отвечает за себя. А в парусном нужно отвечать за оборудование, напарника, а еще чтобы яхта ловила ветер и не перевернулась.

"Это удивительно, когда в маленькой яхточке сидят два человека из разных стран. И от того, как наладится отношения в команде, зависит исход регаты". Член клуба юных краеведов "Джурбай" Гектор Никитин

Фото: Павлодарский дом географии

"Получила много хороших впечатлений. Мы улучшили свою физподготовку и выносливость. Очень довольна лагерем, я здесь уже во второй раз. В 2025 году завела много знакомств, и в этом году наша дружба продолжилась. Один из омичей, капитан яхты, пригласил меня быть матросом. Для меня это было неожиданно и очень приятно. Теперь у меня есть друзья не только в Казахстане, но и в России". Член клуба юных краеведов "Исток" Софья Жураковская

В парусном лагере павлодарские ребята также прошли состязания под руководством главного спасателя Омска Александра Пономарева. Они участвовали в тренинге по оказанию первой медпомощи пострадавшим. Также показали хорошие результаты в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета, вязанию морских узлов на скорость и пожарно-прикладному спорту.

Фото: Павлодарский дом географии

Капитан яхты "Сибирь" Сергей Щербаков рассказал детям о своих кругосветках и показал фильмы, снятые в них. Он отметил, что если у человека есть мечта, то нужно начать делать к ней небольшие шаги и не останавливаться. Щербаков с командой планирует совершить экспедицию на "Сибири" по трансграничному Иртышу до озера Зайсан. В этом путешествии будут участвовать и казахстанцы.

"Это, действительно, самая настоящая народная дипломатия. Мы, павлодарцы, видим омичей, как они ходят вокруг света на своих яхтах. И нам этот опыт не дает покоя. Я тоже хочу, чтобы наши яхты под казахстанским флагом, с надписью на бортах "Павлодар каласы", "Павлодар облысы" ходили по миру. Иртыш был судоходным путем к Ледовитому океану, в Павлодар когда-то заходили большие суда, это нужно возрождать. Мы мечтаем создать центр водного туризма. Но пока взрослые заняты поиском средств, ресурсов, инструкторов, яхт, уже много лет наши дети ездят туда, чтобы мы не теряли время. Пусть они приучаются к парусному яхтингу, и для них это будет нормой. И, конечно, мы видим, что в лагере дети взрослеют, загорают, укрепляют руки, спины и характеры. И что очень важно: они представляют родную страну и область. Поэтому они – юные дипломаты. И мы ими гордимся". Директор Павлодарского Дома географии Александр Вервекин

Фото: Павлодарский дом географии

А между тем, в Павлодаре в июне принимали гостей из Омска. Областная Палата предпринимателей выступила соорганизатором деловых и официальных встреч омской торгово-экономической миссии в Павлодарский регион. Представители делового Омска в ходе визита провели более 50 встреч с бизнесменами Павлодара и посетили ряд промышленных предприятий областного центра и Аксу.

Павлодарская и Омская области укрепляют сотрудничество: в конце 2025 года на ХХI казахстанско-российском форуме был подписан меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной и культурной сферах.



Регионы связывают многолетние экономические и культурные связи. А совместный проект "Иртыш – река дружбы", действующий уже 10 лет, развивает туристско-культурный потенциал.

Примечательно, что особый интерес у сторон вызвала сфера взаимного туризма: казахстанцы смотрят на перспективы развития событийного и гастротуризма в Омском регионе, а омичи планируют презентовать у себя туристский потенциал Павлодарской области.