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Общество

Летние лагеря одного из регионов Казахстана не готовы к встрече детей

Летний отдых детей в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 08:15 Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области из 13 сезонных лагерей положительные заключения от санитарных врачей получили лишь четыре лагеря, сообщает Zakon.kz.

Сами санврачи говорят, что это достаточно тревожная цифра, учитывая, что сезон уже открыт, и в целом, вопрос безопасного летнего отдыха детей находится на особом контроле. Как передает "Седьмой канал", сезонные базы отдыха отстают в части получения разрешительных документов.

"Часть из них, впрочем, документы сдали, но пока не получили нужных справок, а вот большинство пока отмалчивается. Хотя без положительного санитарно-эпидемиологического заключения прием детей запрещен", – говорится в репортаже.

Со слов заместителя руководителя областного департамента санэпидконтроля Сауле Садуакасовой, за эксплуатацию объектов без разрешительных документов предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 463 КоАПРК.

Также с наступлением лета берега рек и городские пляжи вновь заполняются отдыхающими. В прокуратуре Астаны напомнили родителям о правилах безопасности детей на воде и предупредили об ответственности за оставление несовершеннолетних без присмотра у водоема.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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