В приоритете – национальные интересы: Минэнерго РК о возможном экспорте бензина в соседние страны

Вице-министр энергетики РК Кайырхан Туткышбаев 7 июля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал ситуацию с дефицитом бензина в России и Кыргызстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили у него, не поступало ли официальных запросов от соседних стран по поводу экспорта бензина.

"Как я ответил, от России не поступало официального запроса. С кыргызской стороны поступил официальный запрос, сейчас его рассматриваем", – сказал Туткышбаев.

Как заверил вице-министр, все решения будут приниматься с учетом национальных интересов.

"И внутреннего баланса. Удовлетворение запросов не приведет к росту цен внутри страны – это я вам официально заявляю. Запрос Кыргызстана в ближайшее время рассмотрим и ответим", – добавил спикер.

Ранее мы писали, что Казахстан продлит запрет на вывоз бензина и дизтоплива еще на полгода.