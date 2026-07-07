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Общество

Поднимутся ли цены на газ в Казахстане – ответ Минэнерго

Газовая плита, газовые плиты, конфорки, газ, подача газа, отключение газа, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 13:10 Фото: pxhere
Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев 7 июля 2026 года на брифинге в правительстве оценил возможность повышения цен на товарный газ до конца года, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что повышение цен произошло совсем недавно.

"С 1 июля средняя оптовая цена на товарный газ была повышена на 33%. Мы должны понимать, что для нас самое главное – обеспечение надежной газовой инфраструктуры страны. Ее необходимо поддерживать. Кроме того, QazaqGaz субсидирует тарифы для населения, поэтому этот вопрос необходимо постепенно решать, чтобы своевременно проводить подготовку к отопительному сезону", – сказал Туткышбаев.

Поэтому, по его словам, нового повышения цен пока не планируется.

"На сегодняшний день мы не ожидаем нового изменения цен до конца 2026 года. Каких-либо решений или рассмотрения вопроса о дальнейшем повышении пока не ведется. С 1 июля новые цены уже вступили в силу, других изменений в настоящее время мы не ожидаем", – отметил вице-министр.

Ранее мы писали, что в Казахстане появится единая цифровая платформа учета газа.

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Азамат Сыздыкбаев
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