От школьной мастерской к профессии будущего: как в Мангистау готовят новое поколение инженеров

Школа №19, открытая в Мунайлинском районе Мангистауской области в рамках национального проекта "Келешек мектептері" в 2025 году, уже известна в регионе и за его пределами. Особое место в школе занимает кружок технического творчества на базе STEM-лаборатории, передает Zakon.kz.

Руководит кружком учитель технологии Турганбай Шамуратов. Сегодня кружок посещают 27 школьников с 5 по 11 классы. Для каждой возрастной группы предусмотрена собственная образовательная программа.

"Каждый ребенок выбирает то направление, которое ему действительно интересно. Одним нравится создавать автомобили, другим – самолеты, третьим – суда или ракеты. Самое главное – заинтересовать ребенка и дать ему возможность попробовать себя в техническом творчестве", – рассказывает Турганбай Шамуратов.

Обучение начинается с самых простых проектов. Новички осваивают основы моделирования, создавая изделия из бумаги и картона. Постепенно школьники переходят к работе с более сложными материалами – пенопластом, деревом и ПВХ-пластиком. На этом этапе они уже самостоятельно проектируют конструкции, рассчитывают размеры деталей, собирают модели и совершенствуют их характеристики. Однако работа кружка не ограничивается лишь изготовлением макетов.

"Мы не просто собираем модели. На каждую устанавливаем электродвигатель и систему радиоуправления. Поэтому все наши модели полностью действующие. Они могут двигаться, поворачивать вправо и влево, выполнять различные маневры. Это уже настоящая инженерная работа", – отмечает руководитель кружка.

Особой популярностью среди школьников пользуются судомоделирование и ракетомоделирование. Именно эти направления сегодня являются визитной карточкой школы. На создание одной модели уходит разное количество времени. Некоторые проекты удается завершить за месяц, тогда как более сложные конструкции требуют долгой кропотливой работы. При этом каждая модель проходит множество этапов: проектирование, изготовление деталей, сборку, установку двигателя, настройку электроники и обязательные испытания. Созданные школьниками модели судов способны управляться дистанционно и демонстрируют высокую точность управления и хорошие технические характеристики.

По словам педагога, именно практическая работа позволяет детям лучше понимать законы физики, механики, аэродинамики и электротехники.

"Когда ребенок своими руками собирает модель и затем запускает ее, он начинает совершенно иначе воспринимать школьные предметы. Физика, математика, информатика перестают быть просто теорией – они становятся инструментом для создания настоящих технических проектов", – говорит Турганбай Шамуратов.

Высокий уровень подготовки подтверждают и многочисленные достижения воспитанников кружка. За последние несколько лет школьники неоднократно становились победителями районных и областных соревнований, а также призерами республиканских турниров по авто-, судо-, авиа- и ракетомоделированию. Недавно команда школы заняла третье место на международных соревнованиях по ракетному моделированию.

В 2025 году школьники успешно выступили в республиканском конкурсе инновационных идей "Первые шаги к великому изобретательству" и в соревнованиях по техническому творчеству. А на международных соревнованиях в категории ракетного моделирования ученики районной школы заняли третье место.

Особой гордостью школы стали достижения учеников 9 класса. Алмас Кожай и Мерей Ковланов завоевали серебряные медали на республиканских соревнованиях по судомоделированию.

"Мы очень долго готовились к этим соревнованиям. Когда я только начинал обучаться, я думал, что моделирование – это что-то очень сложное. Сейчас я считаю, что нет предела совершенству. Участие в кружке мне помогает и на уроках. Думаю, что в будущем я выберу инженерную специальность", – говорит Алмас Кожай.

По словам Турганбая Шамуратова, главная цель кружка – не количество наград, а воспитание думающих, инициативных и творческих молодых людей.

"Нам важно научить детей мыслить самостоятельно, искать решения, не бояться ошибок и доводить начатое дело до конца. Именно такие качества помогают человеку добиться успеха в любой профессии. Современные дети готовы осваивать сложные технические направления, если им предоставить необходимые условия и современное оборудование. Именно в школьном возрасте формируются инженерное мышление, исследовательские навыки, способность анализировать, экспериментировать и создавать новые технологии. Касым-Жомарт Токаев не раз подчеркивал, что государство должно создавать все условия для раскрытия потенциала молодежи. Будущее страны зависит от образованных, инициативных и творчески мыслящих людей, поэтому необходимо поддерживать талантливых детей, внедрять современные подходы в обучении, развивать инженерное образование, научное творчество и технические компетенции школьников. Именно такие направления сегодня становятся основой формирования экономики знаний и подготовки специалистов будущего", – отмечает педагог.

Совсем скоро начнется новый учебный год. И с 1 сентября 2026 года в школе уже ждут десятки желающих попробовать себя в роли изобретателей и инженеров.