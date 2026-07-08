В кондитерском магазине Астаны женщина украла золотой браслет у коллеги

В одном из кондитерских магазинов по ул. Алматы в Астане 31-летняя работница тайно похитила из сумки своей коллеги золотой браслет, сообщает Zakon.kz.

Ее действия зафиксировали камеры видеонаблюдения, передает пресс-служба столичного Департамента полиции. По предварительным данным, 31-летняя сотрудница во время работы воспользовалась тем, что сумка ее коллеги осталась без присмотра, и тайно похитила из нее золотой браслет. Стоимость украденного украшения составила 250 тыс. тенге.

Спустя некоторое время потерпевшая обнаружила пропажу золотого изделия и обратилась в полицию. Прибывшие на место сотрудники полиции незамедлительно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям и тщательно изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине.

В ходе просмотра записей был зафиксирован момент, когда подозреваемая достала золотой браслет из сумки коллеги.

"В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. В ходе следствия женщина признала свою вину. По данному факту зарегистрировано уголовное дело, проводится досудебное расследование", – говорится в сообщении.

Также полиция Актобе провела экстренное совещание с директорами школ.