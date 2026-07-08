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Общество

В кондитерском магазине Астаны женщина украла золотой браслет у коллеги

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 07:00 Фото: Zakon.kz
В одном из кондитерских магазинов по ул. Алматы в Астане 31-летняя работница тайно похитила из сумки своей коллеги золотой браслет, сообщает Zakon.kz.

Ее действия зафиксировали камеры видеонаблюдения, передает пресс-служба столичного Департамента полиции. По предварительным данным, 31-летняя сотрудница во время работы воспользовалась тем, что сумка ее коллеги осталась без присмотра, и тайно похитила из нее золотой браслет. Стоимость украденного украшения составила 250 тыс. тенге.

Спустя некоторое время потерпевшая обнаружила пропажу золотого изделия и обратилась в полицию. Прибывшие на место сотрудники полиции незамедлительно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям и тщательно изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине.

В ходе просмотра записей был зафиксирован момент, когда подозреваемая достала золотой браслет из сумки коллеги.

"В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. В ходе следствия женщина признала свою вину. По данному факту зарегистрировано уголовное дело, проводится досудебное расследование", – говорится в сообщении.

Также полиция Актобе провела экстренное совещание с директорами школ.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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