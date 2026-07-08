"Что это такое?": необычные конструкции вдоль дорог Казахстана озадачили водителей

В Казахстане водители в социальных сетях начали делиться фотографиями необычных конструкций вдоль трасс и задаваться вопросом: "Что это такое?" На это сегодня, 8 июля 2026 года, отреагировали в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz.

В нацкомпании пояснили, что на дорогах страны тестируются "умные" камеры.

"Речь идет о новой системе видеоаналитики с элементами искусственного интеллекта, которую внедряет АО "НК "ҚазАвтоЖол" в рамках цифровизации дорожной отрасли. Проще говоря, это современные камеры, которые помогают круглосуточно отслеживать ситуацию на трассах и быстрее реагировать на возможные инциденты", – разъяснили водителям.

Отмечается, что главная особенность системы – автономность. Оборудование может работать даже на удаленных участках дорог, где нет привычной инфраструктуры. Для этого камеры оснащаются солнечными панелями и ветрогенераторами: они получают энергию от солнца и ветра, передают данные и анализируют дорожную обстановку в режиме реального времени.

Искусственный интеллект помогает выявлять потенциально опасные ситуации: появление пешеходов или животных на проезжей части, движение по встречной полосе или задним ходом, нарушения правил парковки. Кроме того, система способна распознавать государственные номера, марку и цвет автомобилей.

В "КазАвтоЖоле" заявили, что главная цель проекта – повышение безопасности на дорогах. Чем быстрее система фиксирует риск, тем оперативнее дорожные службы получают информацию и могут принять меры.

Пилотный проект уже тестируется на платном участке "Алматы – Конаев", где проверяется работа оборудования и автономной инфраструктуры. Параллельно ведутся работы на участке "Астана – Темиртау" протяженностью 134 км: там устанавливаются опоры и готовится монтаж камер, солнечных панелей, ветрогенераторов и оборудования передачи данных.

Также сообщается, что подготовительные работы идут на участке "Астана – Щучинск", где создается инфраструктура связи и основания для размещения оборудования.

"В дальнейшем такие устройства станут частью единой интеллектуальной системы мониторинга автомобильных дорог. Она позволит автоматически выявлять опасные ситуации, ускорять реагирование служб и в целом повышать безопасность поездок по республиканским трассам. Если вы заметили на дороге необычную конструкцию с камерой и панелями – это часть новой системы, которая делает дороги безопаснее", – заключили в нацкомпании.

Ранее водителям напомнили, зачем на дорогах Казахстана сужают проезжую часть. Подробнее об этом – здесь.