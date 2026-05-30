#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Важное заявление сделали для водителей, выезжающих из Казахстана в Узбекистан

Дорога, трасса, дорожное строительство, дорожная инфраструктура, новая дорога, новая трасса , фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 21:12 Фото: Zakon.kz
Казахстанских водителей попросили снижать скорость на трассе до Узбекистана. По данным АО "НК "КазАвтоЖол", на пути к границе начались дорожные работы, из-за чего введены временные ограничения, передает Zakon.kz.

Как пояснили в дорожном ведомстве, специалисты Туркестанского областного филиала компании приступили к экстренной профилактике на бетонных участках республиканских трасс.

В данный момент дорожная техника и рабочие сосредоточены на автодороге Шымкент – граница Республики Узбекистан (на 781-м километре по направлению к Шымкенту).

"Основное внимание уделяется состоянию деформационных швов цементобетонного покрытия. В летний период, при повышении температуры воздуха, бетонные плиты подвержены естественному тепловому расширению. При недостаточном профилактическом уходе это может привести к температурным деформациям, в том числе локальному поднятию отдельных участков покрытия". АО "НК "КазАвтоЖол"

Чтобы не допустить разрушения полотна и защитить подвески проезжающих автомобилей, дорожные службы сейчас активно латают швы и устраняют уже выявленные дефекты.

Сейчас на опасном участке уже выставлены все необходимые временные дорожные знаки. Нацкомпания просит автолюбителей отнестись к ситуации с пониманием, строго соблюдать скоростной режим, обращать внимание на предупреждающие указатели и ни в коем случае не нарушать правила дорожного движения ради собственной безопасности.

Ранее стало известно, когда достроят дорогу к самому высокому водопаду Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога
12:48, 28 октября 2024
Важную информацию для водителей опубликовал "КазАвтоЖол"
Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы
04:30, 16 апреля 2026
В МЧС сделали важное обращение: в двух областях Казахстана закрыли трассы
Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога
22:34, 16 января 2025
Трассы закрыли в двух областях Казахстана из-за метели
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Зейнолла Идрисов завоевал серебро на Кубке вызова в Словении
22:11, Сегодня
Гимнаст Зейнолла Идрисов завоевал "серебро" на Кубке вызова в Словении
sportarena.kz
21:50, Сегодня
Рико Верхувен настаивает на повторном бое с Александром Усиком
Анна Данилина вышла в четвертьфинал &quot;Ролан Гаррос&quot; в миксте
21:23, Сегодня
Анна Данилина вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос" в миксте
&quot;Сразу позвонил родителям&quot;: Амир высказался о дебютном вызове в сборную Казахстана
20:42, Сегодня
"Позвонил родителям": Амир высказался о дебютном вызове в сборную Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: