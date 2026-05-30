Важное заявление сделали для водителей, выезжающих из Казахстана в Узбекистан

Казахстанских водителей попросили снижать скорость на трассе до Узбекистана. По данным АО "НК "КазАвтоЖол", на пути к границе начались дорожные работы, из-за чего введены временные ограничения, передает Zakon.kz.

Как пояснили в дорожном ведомстве, специалисты Туркестанского областного филиала компании приступили к экстренной профилактике на бетонных участках республиканских трасс.

В данный момент дорожная техника и рабочие сосредоточены на автодороге Шымкент – граница Республики Узбекистан (на 781-м километре по направлению к Шымкенту).

"Основное внимание уделяется состоянию деформационных швов цементобетонного покрытия. В летний период, при повышении температуры воздуха, бетонные плиты подвержены естественному тепловому расширению. При недостаточном профилактическом уходе это может привести к температурным деформациям, в том числе локальному поднятию отдельных участков покрытия". АО "НК "КазАвтоЖол"

Чтобы не допустить разрушения полотна и защитить подвески проезжающих автомобилей, дорожные службы сейчас активно латают швы и устраняют уже выявленные дефекты.

Сейчас на опасном участке уже выставлены все необходимые временные дорожные знаки. Нацкомпания просит автолюбителей отнестись к ситуации с пониманием, строго соблюдать скоростной режим, обращать внимание на предупреждающие указатели и ни в коем случае не нарушать правила дорожного движения ради собственной безопасности.

