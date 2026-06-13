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Происшествия

Сразу нескольким авто пробило диск, бак и коробку: что произошло на трассе под Алматы

трасса, асфальт, автомобили, повреждения, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 13:30 Фото: Instagram/neboldykz
В социальных сетях распространили видео с трассы Алматы – Хоргос ("бетонка"), где из-за дефекта дорожного полотна массово пострадали автомобили. На это отреагировали в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz.

В одном из Instagram-пабликов ранее отмечалось, что на участке "бетонки", не доезжая до поворота в с. Байдибек би, из покрытия начал опасно торчать кусок бетона, на который на скорости натыкаются водители.

На кадрах автор видео показал вынужденно остановившиеся на обочине машины: у кроссовера Jetour полностью разорвало покрышку и повредило колесный диск, у внедорожника Mercedes-Benz G-Class ("Гелендваген") оказался пробит бензобак, а у седана Hyundai бетонный выступ пробил снизу коробку передач, из-за чего на землю вытекло масло. Всего на данном отрезке из-за дефекта дороги застряли около пяти автомобилей.

По словам автовладельцев, они безуспешно пытались вызвать сотрудников "КазАвтоЖола" и полицию по номеру 102.

Сегодня, 13 июня 2026 года, в АО "НК "КазАвтоЖол" заявили, что на участке автодороги "Алматы – Шелек – Хоргос" устранены локальные дефекты цементобетонного покрытия.

"На указанном участке выполняются работы по среднему ремонту автомобильной дороги с заменой цементобетонного покрытия. В рамках технологического процесса подрядной организацией была произведена нарезка деформационных швов, предназначенных для снижения риска коробления и деформации цементобетонных плит в период высоких температур", – пояснили в пресс-службе нацкомпании.

Уточняется, что 10 июня около 20:00 на отдельных плитах покрытия произошло локальное разрушение бетона. По предварительным данным, этому способствовали перепад температур и воздействие транспортных нагрузок, в том числе со стороны грузового транспорта.

"В результате инцидента были повреждены колеса нескольких транспортных средств. Подрядной организацией совместно с ответственными службами были оперативно приняты необходимые меры. С владельцами транспортных средств, чьи автомобили получили повреждения, вопрос возмещения ущерба был урегулирован на месте", – заверили в "КазАвтоЖоле".

Также в нацкомпании отметили, что в настоящее время все выявленные дефекты устранены, дорожное покрытие приведено в нормативное состояние.

трасса, спецтехника, ремонт, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 13:30

Фото: пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

трасса, спецтехника, ремонт, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 13:30

Фото: пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

трасса, спецтехника, ремонт, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 13:30

Фото: пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

"Для обеспечения постоянного контроля за состоянием участка в периоды повышенных температур организовано дополнительное патрулирование силами подрядной организации и ответственных дорожных служб. Ситуация находится на постоянном контроле", – сообщили в "КазАвтоЖоле".

В свою очередь водителей просим соблюдать требования временных дорожных знаков, скоростной режим и быть внимательными на участках проведения ремонтных работ.

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 13:30
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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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