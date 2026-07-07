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Общество

Многие водители этого не знают: зачем на дорогах Казахстана сужают проезжую часть

Дорога, трасса, дорожное строительство, дорожная инфраструктура, новая дорога, новая трасса , фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 14:58 Фото: Zakon.kz
В Департаменте полиции (ДП) области Абай сегодня, 7 июля 2026 года, рассказали, почему некоторые дороги в Казахстане становятся уже, сообщает Zakon.kz.

Автолюбителям объяснили, что сужение дороги является действенной мерой профилактики дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

"В целях повышения безопасности дорожного движения на отдельных участках улично-дорожной сети применяется метод искусственного сужения проезжей части. Такая практика направлена на снижение скорости транспортного потока, повышение внимательности водителей и предупреждение тяжелых дорожно-транспортных происшествий. Сужение проезжей части является одной из эффективных инженерных мер по урегулированию дорожного движения. Такой подход побуждает водителей снижать скорость, отказаться от опасных маневров и быть более внимательными к другим участникам дорожного движения".Пресс-служба ДП области Абай

Также в Департаменте полиции области Абай напомнили водителям, что главная цель внедрения подобных инженерных решений – это сохранение жизни и здоровья людей, предупреждение ДТП и создание безопасной дорожной среды для всех участников движения.

Согласно информации, за шесть месяцев текущего года на территории области Абай зарегистрировано 309 ДТП, в которых погибли 28 человек и 451 получил травмы.

Наиболее распространенными видами ДТП остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Зарегистрировано 129 столкновений, в результате которых 15 человек погибли и 217 получили травмы, а также 107 наездов на пешеходов, где 4 человека погибли и 108 получили травмы. Кроме того, произошло 32 опрокидывания транспортных средств, в которых погибли 6 человек и 71 получил травмы.

По данным полиции региона, основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются:

  • нарушение правил проезда пешеходных переходов,
  • превышение установленной скорости движения,
  • нарушение правил обгона.

Так, из-за превышения скорости произошло 34 ДТП, в которых погибли 9 человек и 56 получили травмы. Вследствие нарушения правил проезда пешеходных переходов зарегистрировано 65 ДТП, где 68 человек получили травмы. Из-за нарушения правил обгона произошло 12 ДТП, в результате которых 6 человек погибли и 24 получили травмы.

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, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 14:58
Как выглядит сужение дорог на практике, показали полицейские

23 апреля 2025 года стало известно, что Министерство внутренних дел Казахстана для профилактики ДТП внедряет новый подход. К этому специалисты пришли после анализа всех автодорог и определили наиболее аварийно-опасные участки. Именно на этих отрезках начали внедрять новый подход – метод сужения дороги.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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