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Общество

Сутки без света остались в прошлом: как в Актау модернизируют электросети

Актау, модернизация электросетей, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 09:45 Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров
В Актау продолжается модернизация электросетей, направленная на повышение надежности электроснабжения и сокращение числа аварийных отключений. Работы начались в 2025 году и продлятся в течение трех лет. Уже сейчас количество аварий на электросетях сократилось на 65%, передает Zakon.kz.

В прошлые годы жители сразу нескольких микрорайонов Актау порой оставались без электричества на день, а то и на два. Дело в том, что строительные компании, которые возводили дома в этих микрорайонах, не "примерялись" с прокладкой инженерных сетей. В итоге электрические кабели были закопаны на глубину 5-7 метров, что осложняло поиск поврежденного участка – лаборатория могла "прозвонить" на глубину до трех метров.

При этом застройщики не спешили передавать эти сети на баланс акимата города – у одних не было документов, другие просто игнорировали требования. Устранять аварии, при этом задействовать собственные бригады и материалы, приходилось Актаускому городскому управлению электрических сетей.

Актау, модернизация электросетей, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 09:45

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Еще одной проблемой стало то, что некоторые верхние микрорайоны Актау были запитаны от уже существующих, а это огромная нагрузка на сети, особенно летом. Поэтому было решено строить две понизительные подстанции: ХАБ-1 и ХАБ-2. Сейчас от подстанций к 13-ти новым микрорайонам Актау полностью проложены электрические сети. Кроме того, были модернизированы и введены в эксплуатацию 20 трансформаторных подстанций для снижения нагрузки на электросети.

"Главные понижающие подстанции будут введены в эксплуатацию в августе 2026 года. От них до новых микрорайонов проложены кабельные линии. Если, к примеру, по проекту 18-ый микрорайон должен запитываться от ХАБ, то сейчас он запитан по временной схеме от 17-ого микрорайона. И как только понизительные подстанции начнут работу, нагрузка с сетей 17 микрорайона упадет, то есть часть новых микрорайонов будет получать питание по проектной схеме. Это позволит перераспределить нагрузку между районами города и повысить надежность электроснабжения новых жилых массивов", – рассказал Болыс Парахатов, начальник производственно-технической службы ГКП "АУЭС".
Актау, модернизация электросетей, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 09:45

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

В 2025 году подрядные компании уже заменили 6 головных кабельных линий напряжением 10 кВ общей протяженностью 2,5 километра. После этого аварийность в районах, где была замена, снизилась на 65 процентов. Это заметили и жители некоторых микрорайонов – если год назад перебои со светом были обычным явлением, то сейчас ситуация изменилась.

"Раньше электричество могло отключаться несколько раз в месяц, особенно летом. Когда происходили аварии, света не было даже больше суток. Очень сложно было семьям с маленькими детьми и пожилым людям, постоянно переживали за бытовую технику, кондиционеры. Сейчас таких отключений стало заметно меньше, и это действительно ощущается", – говорит житель 17 микрорайона Актау Нурлан Жумагалиев.

В 2026 году работы по замене электросетей продолжаются, но теперь силами АУЭС. Для ГКП приобрели 54,4 километра кабельной продукции. На сегодняшний день специалисты заменили более 3,1 километра кабельных линий. Это около 6% от общего объема. По словам руководителя службы, обновление проводится по всему городу – как в старых, так и в новых микрорайонах.

"Мы анализируем участки, где наиболее часто происходят повреждения. Если кабельная линия регулярно выходит из строя, принимается решение о ее замене. Сейчас работы ведутся по всему городу, а не только в новых микрорайонах", – пояснил Болыс Парахатов.

Актау, модернизация электросетей, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 09:45

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Модернизация не создает неудобств для жителей. Электроснабжение во время замены кабелей не отключается благодаря резервным схемам питания.

"Сначала прокладывается новый кабель, затем потребители переводятся на него через резервную линию. Поэтому отключений электроэнергии во время работ не будет", - подчеркнул Болыс Парахатов.

В настоящее время общий износ электрических сетей предприятия составляет около 76%. После завершения программы модернизации этот показатель планируется снизить примерно до 55 – 60%. Работы будут продолжаться в соответствии с утвержденным планом до конца 2028 года.

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Кирилл Александров
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