112 млрд тенге, 33 ячейки и более 500 человек: АФМ раскрыло масштабы дропперских схем

Сегодня, 8 июля 2026 года, в Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) раскрыли масштабы дропперских схем и напомнили гражданам об уголовной ответственности за участие в них, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что агентство рассматривает противодействие дропперству как одно из приоритетных направлений обеспечения финансовой безопасности страны.

"С начала года АФМ ликвидированы 33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по отмыванию денежных средств. Установлено более 40 организаторов преступных схем, вовлекших свыше 500 лиц в противоправную деятельность. Через банковские счета дропперов проведены незаконные финансовые операции на сумму более 112 млрд тенге". Пресс-служба АФМ РК

Только за последние два месяца, как подчеркнули в агентстве, заблокировано свыше тысячи дроп-карт.

Так, Департаментом АФМ по ЗКО пресечена деятельность международной сети "дроповодов", использовавшей банковские счета граждан для легализации денежных средств от интернет-мошенничеств.

Установлено, что после блокировки счетов, через которые проведено около 17 млн тенге, участники организованной группы похитили их 18-летнего владельца и под угрозой насилия принуждали восстановить доступ к счетам.

Аналогично в области Жетысу местная жительница, откликнувшись на объявление о заработке в социальных сетях, по указанию кураторов использовала личные банковские счета для приема денежных средств, полученных в результате интернет-мошенничества.

После их поступления она осуществляла конвертацию средств в криптовалюту и перевод на счета организаторов схемы, получая комиссионное вознаграждение за каждую операцию.

Дроп-схема в Туркестанской области координировалась через анонимного куратора в Telegram, который привлекал студентов и несовершеннолетних к передаче доступа к интернет-банкингу за вознаграждение. В результате более 20 молодых людей оказались под следствием.

"Агентство по финансовому мониторингу предупреждает: участие в дропперских схемах влечет уголовную ответственность", – заключили в пресс-службе.

29 июня 2026 года Генпрокуратура призвала казахстанцев срочно проверить банковские карты из-за риска уголовной ответственности.