Дожди и селевая угроза: Олжас Бектенов дал поручения министрам и акимам

Олжас Бектенов провел совещание по текущей гидрологической ситуации в Казахстане. Он заслушал отчеты министра по ЧС, министра экологии и природных ресурсов, первого вице-министра водных ресурсов и ирригации, а также акимов регионов, сообщает Zakon.kz.

Говоря о ситуации на территории города Алматы и Алматинской области, министр по ЧС Чингис Аринов доложил, что выставлены 12 круглосуточных гидропостов.

На плотине Аксай проводится наращивание защитной насыпи, укрепление сооружения инертными материалами и непрерывный контроль.

На контроле находится обстановка в селе Жанатурмыс Карасайского района. Все аварийно-восстановительные работы организованы, проводится берегоукрепление и расчистка русел рек.

Постами Казселезащиты обеспечивается постоянный мониторинг и наблюдение. На текущий момент уровни воды находятся в пределах нормы.

В Мангистауской области МЧС совместно с акиматом продолжается откачка воды и ликвидация последствий подтопления. Необходимые силы и средства готовы к незамедлительному реагированию на любое изменение оперативной обстановки.

По данным Казгидромета, в ближайшие дни практически на всей территории страны прогнозируются обильные осадки. Сильные дожди ожидаются в Алматинской, Жамбылской областях и области Жетысу.

В этой связи премьер-министр Олжас Бектенов дал ряд поручений:

акиматам регионов совместно с МЧС принять соответствующие меры по обеспечению безопасности людей и инфраструктуры населенных пунктов;

обеспечить готовность сил и средств местных исполнительных органов, в том числе подготовить эвакопункты, необходимый транспорт и обновить планы реагирования на случаи эвакуации населения;

акиматам селеопасных регионов держать на особом контроле состояние моренных озер, в том числе обеспечить их своевременное опорожнение, а также проверить готовность селезадерживающих сооружений;

Минэкологии – обеспечить ежедневное наблюдение на гидропостах и мониторинг прогноза погоды, в случае ухудшения в срочном порядке доводить до заинтересованных государственных органов штормовые предупреждения;

Министерству водных ресурсов – держать на контроле состояние гидротехнических сооружений, организовать постоянный взаимообмен сведениями о расходах воды и возникновении угроз на трансграничных реках;

МЧС – продолжить превентивные работы по обеспечению безопасности в условиях неблагоприятных гидрологических явлений.

Он поручил акиматам Алматинской, Мангистауской областей и города Алматы держать на особом контроле складывающуюся ситуацию.