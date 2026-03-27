Какие заявления сделал Олжас Бектенов на заседании ЕМПС в Шымкенте

Под председательством премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова в Шымкенте началось заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в расширенном формате. Об этом 27 марта 2026 года рассказали в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

Перед началом заседания ЕМПС состоялась церемония фотографирования глав делегаций.

В заседании под председательством Олжаса Бектенова принимают участие премьер-министр Беларуси Александр Турчин, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев, председатель правительства России Михаил Мишустин, вице-премьер Армении Мгер Григорян, а также председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

От государств-наблюдателей – премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, заместитель премьер-министра – министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Оскар Перес-Олива Фрага, а также посол Ирана в Казахстане Али Акбар Джоукар.

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем выступлении подчеркнул, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является международной организацией, ориентированной на углубление экономического взаимодействия, что закреплено в первой статье основополагающего договора.

Несмотря на специфически сложную нынешнюю геополитическую ситуацию в мире, объединение неизменно следует своим целям и задачам по обеспечению устойчивого экономического роста стран ЕАЭС. В первую очередь речь идет о создании единого рынка, обеспечивающего свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Наряду с этим ЕАЭС способствует технологическому обновлению национальных экономик, развитию промышленной кооперации и укреплению позиций государств-членов на мировом рынке.

"С 1 января 2026 года Республика Казахстан приняла на себя председательство в органах Евразийского экономического союза. В этой связи главой нашего государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым в адрес стран-участниц направлено обращение, в котором обозначены основные приоритеты председательства Казахстана с учетом современных экономических реалий. Прежде всего наше внимание будет сосредоточено на применении искусственного интеллекта в сферах деятельности ЕАЭС. Для государств-членов важно адаптироваться к современным технологиям, используя искусственный интеллект в таможенном администрировании, логистике, промышленности, агропромышленном комплексе и в других сферах", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Он отметил, что Казахстан поставил перед собой стратегическую задачу – стать полноценной цифровой страной.

"На сегодня сформирована современная экосистема, ключевым элементом которой является Astana Hub – крупнейший международный технопарк IT-стартапов в Центральной Азии. Открыт Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, объединяющий образование, научные исследования и поддержку инновационных проектов. Казахстан готов к обмену знаниями и опытом с партнерами по ЕАЭС в сфере цифрового регулирования и трансформации экономики", – заявил Олжас Бектенов.

Глава правительства РК также отметил, что географическое положение государств-членов ЕАЭС обеспечивает значительные преимущества для транзита и логистики, но для полной реализации этих возможностей необходима модернизация инфраструктуры и внедрение современных систем управления перевозками.

"Географическое положение государств-членов ЕАЭС обеспечивает значительные преимущества для транзита и логистики. Однако для полной реализации этих возможностей необходимы модернизация инфраструктуры и внедрение современных систем управления перевозками. Предлагается создать интегрированную платформу координации грузопотоков на базе искусственного интеллекта, что позволит сократить сроки доставки, снизить издержки бизнеса и повысить конкурентоспособность евразийских транспортных коридоров", – подчеркнул Олжас Бектенов.

По его словам, "важно перевести процесс подтверждения прохождения ветеринарного и фитосанитарного контроля полностью в электронный формат".

В связи с этим ЕЭК совместно с государствами-членами предложено всесторонне проработать данный вопрос, включая отказ от обязательного проставления штампов на бумажных документах и разработку механизмов информационного взаимодействия с третьими странами.

Также премьер-министр Казахстана подчеркнул, что одним из ключевых факторов устойчивого развития экономик государств-членов ЕАЭС остаются промышленность и агропромышленный комплекс.

Механизмы поддержки кооперационных проектов должны быть ориентированы на инновационные инициативы и создание производств с высокой добавленной стоимостью. В этой связи важно стимулировать использование цифровых решений и искусственного интеллекта через демонстрационные центры, стартапы и отраслевые центры компетенций.

"Свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы должна оставаться безусловным принципом работы ЕАЭС. Необходимо последовательно устранять существующие ограничения, которые снижают доверие и интеграционный эффект, а также не допускать появления новых. Комиссия должна играть активную роль в мониторинге соблюдения обязательств и оперативно реагировать на возникающие проблемы в целях защиты интересов бизнеса и граждан государств-членов. В целом хочу подчеркнуть важность формирования конкурентной среды в торговле, как связующего звена любого интеграционного объединения", – отметил Олжас Бектенов.

Внешнеторговая политика в рамках ЕАЭС позволяет создать дополнительные возможности для экспорта товаров государств-членов. Перспективными направлениями названы страны Арабского мира, Юго-Восточной Азии и Африки, а также взаимодействие с авторитетными региональными объединениями.

"Такое сотрудничество формирует благоприятные условия для выхода товаров и услуг ЕАЭС на внешние рынки, способствует укреплению экономики и развитию международных производственных цепочек", – считает Олжас Бектенов.

На полях заседания Евразийского межправительственного совета в широком формате премьер-министр РК с учетом председательства Казахстана в ЕМПС прокомментировал заявление посла Ирана Али Акбара Джоукара касательно военно-политической ситуации вокруг Ирана и в целом на Ближнем Востоке.

Олжас Бектенов подчеркнул экономический характер ЕАЭС.

"Взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза носит исключительно экономический характер и его мандат не предусматривает обсуждение международных политических проблем и вопросов региональной безопасности", – заявил он.

Касательно комментария посольства Ирана отмечено, что, к сожалению, в последнее время геополитическая обстановка в мире остается крайне сложной и нестабильной. Во многих странах обострились вооруженные конфликты, которые оказывают негативное влияние на мировую экономику.

Президент Казахстана обозначил позицию страны, призвав прекратить вооруженные атаки на гражданские и экономические объекты и вернуться за стол переговоров.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что в этой сложной ситуации наша страна не стремится к роли посредника. При этом в случае заинтересованности вовлеченных государств, Казахстан готов организовать мирный диалог в священном городе Туркестане.

Олжас Бектенов выразил уверенность в том, что все партнеры Казахстана разделяют позицию о скорейшем завершении конфликта и возврата к переговорному процессу.

В рамках председательства Казахстана в органах ЕАЭС в Шымкенте завершилось заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном формате.

Рассмотрен широкий круг вопросов развития евразийской интеграции, включая промышленную кооперацию, технологическое развитие, таможенное регулирование, экономическую устойчивость, цифровую трансформацию, защиту прав потребителей.

С обращениями выступили главы официальных делегаций: премьер-министр Беларуси Александр Турчин, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев, председатель правительства России Михаил Мишустин, вице-премьер Армении Мгер Григорян. Также выступили главы делегаций государств-наблюдателей при ЕАЭС: премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, заместитель премьер-министра – министр внешней торговли и иностранных инвестиции Кубы Оскар Перес-Олива Фрага.

По итогам заседания ЕМПС подписано 12 документов. Принятые решения ориентированы на дальнейшее развитие интеграционных процессов и укрепление устойчивости экономик государств-членов.

Следующее заседание ЕМПС состоится 6-7 августа текущего года в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан).

26 марта 2026 года Касым-Жомарт Токаев ратифицировал протокол по контролю техрегламентов ЕАЭС.