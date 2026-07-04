Тонны ГСМ пытаются тайно вывезти из Казахстана в соседние государства

Казахстан усиливает борьбу с незаконным вывозом нефтепродуктов. На совещании под председательством Олжаса Бектенова стало известно, что с начала года на границе пресекли почти 600 попыток контрабанды ГСМ, передает Zakon.kz.

Об этом 4 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Правительства РК. По их данным, премьер-министр Олжас Бектенов заслушал отчет об исполнении поручений, данных по обеспечению контроля за ситуацией на внутреннем рынке горюче-смазочных материалов и недопущению незаконного перетока нефтепродуктов из Казахстана.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов доложил о стабильной ситуации на рынке ГСМ.

"Казахстанские нефтеперерабатывающие заводы работают в плановом режиме. Суммарные запасы бензина, дизтоплива, авиатоплива в Казахстане обеспечивают потребности внутреннего рынка. Министерство энергетики держит на контроле ситуацию с производством и поставками ГСМ", – говорится в сообщении.

По данным министра внутренних дел Ержана Саденова, с начала года на автомобильных пунктах пропуска пресечено 593 попытки вывоза нефтепродуктов общим объемом свыше 40 тыс. литров. В целом, в рамках Дорожной карты по недопущению незаконного вывоза нефтепродуктов осуществляется усиленный контроль на приграничных зонах. Увеличен штат сотрудников для оперативного проведения углубленных проверочных мероприятий.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов доложил о работе мобильных групп. Патрулирование осуществляется в круглосуточном режиме, в рамках системы управления рисками проверяются автоцистерны и бензовозы на приграничных трассах.

"За последние двое суток на пунктах пропуска пресечена 61 попытка вывоза ГСМ более 3 тонн в дополнительных баках и канистрах. Кроме того, проверено 18 специализированных транспортных средств предназначенных для перевозки ГСМ, по 1 из них с нефтепродуктами на 34 тонны произведен отбор проб и образцов для экспертизы", – отметили в Правительстве.

На текущий момент органами государственных доходов анализируется деятельность 62 автозаправочных станций и 22 мини НПЗ, где зафиксировано аномальное увеличение объемов услуг. По данным субъектам будут проведены соответствующие проверки.

С докладами также выступили заместитель председателя КНБ – директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов, первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов.

По итогам совещания премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что обеспечение стабильности внутреннего рынка нефтепродуктов является приоритетной задачей Правительства. Госорганам поручено держать ситуацию на ежедневном контроле.

Ранее сообщалось, что Казахстан может продлить запрет на экспорт бензина и дизтоплива.