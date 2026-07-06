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Советы

Не знаете, чего хотите после 40? Как отличить кризис от обычной усталости

женщина, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 13:50 Фото: magnific
Ощущение, что жизнь идет не туда, раздражительность и потеря мотивации после 40 лет не всегда говорят о кризисе среднего возраста, сообщает Zakon.kz.

Нередко причина кроется в хронической усталости, рассказала порталу "Доктор Питер" кризисный психолог Елена Каюрова.

По ее словам, при длительном переутомлении человеку сложно понять свои желания, потому что все внутренние ресурсы уходят на решение повседневных задач. Если после полноценного отдыха, отпуска или снижения нагрузки вновь появляется интерес к жизни, желание строить планы и заниматься любимыми делами, скорее всего, проблема была именно в истощении.

Возрастной кризис проявляется иначе. Он связан не с нехваткой сил, а с переосмыслением жизненных ценностей. Человек начинает задумываться, действительно ли живет так, как хочет, оценивает прошлые решения и размышляет о будущем.

Еще одно отличие – фокус внимания. При усталости главная цель – дожить до выходных или отпуска. Во время кризиса человек смотрит на свою жизнь в целом, анализирует прошлое и ищет новые ориентиры.

Психолог предупреждает, что хроническая усталость и возрастной кризис могут совпадать. Поэтому не стоит принимать серьезные решения – увольняться, разводиться или кардинально менять жизнь – в состоянии сильного эмоционального истощения. Сначала важно восстановить силы, а уже затем делать выводы о будущем.

Чтобы понять причину своего состояния, эксперт предлагает задать себе простой вопрос: если бы завтра у вас появились две недели полноценного отдыха, вернулся бы интерес к привычной жизни? Если да, вероятнее всего, речь идет об усталости. Если нет – возможно, пришло время переосмыслить свои жизненные цели.

Ранее психолог Сильвия Северино рассказала, как сделать так, чтобы переживания после расставания не затянулись на месяцы.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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