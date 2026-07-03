Почему говорить людям "да" стало опасным для здоровья

Стремление быть хорошим для всех приводит к потере себя и хроническому стрессу. Известный психотерапевт Мэг Джозефсон объяснила, почему привычка со всем соглашаться формируется еще в детстве и как умение отказывать людям способно спасти психику, сообщает Zakon.kz.

В разговоре с изданием CuidatePlus Мэг Джозефсон сообщила, что с одной стороны, умение угождать людям приводит, например, к повышению на работе. Человек, который на все соглашается, может регулярно получать похвалу, пояснила специалистка.

С другой стороны, такой человек забывает о собственных потребностях и на первое место ставит потребности других людей, то есть теряет себя, предупредила психотерапевт.

Чтобы избавиться от стресса, она призвала перестать беспокоиться о том, что думают окружающие, и прекратить говорить "да", когда хочется сказать "нет".

Джозефсон также уточнила, что стремление к одобрению часто формируется в детстве.

"Если мы выросли в семье, где нам приходилось постоянно контролировать настроение родителей или быть начеку, мы усваиваем, что наша безопасность зависит от того, насколько мы счастливы для других и насколько счастливы другие благодаря нам", – пояснила Джозефсон.

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