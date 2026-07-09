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Общество

Главная цель мошенников сегодня – не банковские счета: важное предупреждение для казахстанцев

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 10:44 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 9 июля 2026 года, в Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) граждан предупредили о распространении мошеннических схем, основанных на методах социальной инженерии, сообщает Zakon.kz.

Многие считают, что для хищения денежных средств злоумышленникам необходимо взломать банковскую систему или получить доступ к устройству жертвы.

"Однако на практике злоумышленники чаще используют психологические приемы, убеждая человека самостоятельно перевести деньги, коды подтверждения или раскрыть конфиденциальную информацию. Социальная инженерия – это способ получения доступа к данным и денежным средствам путем манипулирования людьми. Вместо поиска технических уязвимостей злоумышленники используют доверчивость, невнимательность, страх или желание получить выгоду", – заявили в пресс-службе АРРФР РК в четверг.

Эффективность таких схем заключается в том, что мошенникам не требуется обладание сложными техническими навыками, – необходимую информацию жертва зачастую сообщает самостоятельно.

Для воздействия на граждан мошенники чаще всего используют:

  • страх – сообщают о взломе счета, оформлении кредита или проблемах у родственников;
  • срочность – требуют немедленно принять решение или провести операцию;
  • доверие – представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов или государственных организаций;
  • желание заработать – обещают высокий доход, крупный выигрыш или выгодные инвестиции.

К наиболее распространенным схемам, по данным агентства, относятся:

  • звонки от имени службы безопасности банка,
  • предложения участия в фиктивных инвестиционных проектах,
  • сообщения якобы от родственников с просьбой срочно перевести деньги,
  • а также использование технологий искусственного интеллекта и дипфейков для подделки голоса и видеоизображения.

Чтобы защитить себя от мошенников, рекомендуется:

  • не сообщать коды подтверждения, пароли и реквизиты банковских карт;
  • не переводить деньги по указанию незнакомых лиц;
  • перепроверять любую тревожную информацию через официальные каналы связи;
  • не принимать финансовых решений под давлением или в спешке;
  • при просьбах о переводе денег от родственников или знакомых обязательно связываться с ними лично.
"Важно помнить: главной целью мошенников сегодня становятся не компьютерные системы, а люди. Именно поэтому внимательность, критическое отношение к поступающей информации и соблюдение правил цифровой безопасности остаются наиболее эффективной защитой от финансового мошенничества", – предупредили казахстанцев.

8 июля 2026 года в АРРФР напомнили, что мошенники продолжают использовать различные способы психологического воздействия и современные технологии для хищения денег казахстанцев.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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