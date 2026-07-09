Главная цель мошенников сегодня – не банковские счета: важное предупреждение для казахстанцев

Сегодня, 9 июля 2026 года, в Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) граждан предупредили о распространении мошеннических схем, основанных на методах социальной инженерии, сообщает Zakon.kz.

Многие считают, что для хищения денежных средств злоумышленникам необходимо взломать банковскую систему или получить доступ к устройству жертвы.

"Однако на практике злоумышленники чаще используют психологические приемы, убеждая человека самостоятельно перевести деньги, коды подтверждения или раскрыть конфиденциальную информацию. Социальная инженерия – это способ получения доступа к данным и денежным средствам путем манипулирования людьми. Вместо поиска технических уязвимостей злоумышленники используют доверчивость, невнимательность, страх или желание получить выгоду", – заявили в пресс-службе АРРФР РК в четверг.

Эффективность таких схем заключается в том, что мошенникам не требуется обладание сложными техническими навыками, – необходимую информацию жертва зачастую сообщает самостоятельно.

Для воздействия на граждан мошенники чаще всего используют:

страх – сообщают о взломе счета, оформлении кредита или проблемах у родственников;

срочность – требуют немедленно принять решение или провести операцию;

доверие – представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов или государственных организаций;

желание заработать – обещают высокий доход, крупный выигрыш или выгодные инвестиции.

К наиболее распространенным схемам, по данным агентства, относятся:

звонки от имени службы безопасности банка,

предложения участия в фиктивных инвестиционных проектах,

сообщения якобы от родственников с просьбой срочно перевести деньги,

а также использование технологий искусственного интеллекта и дипфейков для подделки голоса и видеоизображения.

Чтобы защитить себя от мошенников, рекомендуется:

не сообщать коды подтверждения, пароли и реквизиты банковских карт;

не переводить деньги по указанию незнакомых лиц;

перепроверять любую тревожную информацию через официальные каналы связи;

не принимать финансовых решений под давлением или в спешке;

при просьбах о переводе денег от родственников или знакомых обязательно связываться с ними лично.

"Важно помнить: главной целью мошенников сегодня становятся не компьютерные системы, а люди. Именно поэтому внимательность, критическое отношение к поступающей информации и соблюдение правил цифровой безопасности остаются наиболее эффективной защитой от финансового мошенничества", – предупредили казахстанцев.

8 июля 2026 года в АРРФР напомнили, что мошенники продолжают использовать различные способы психологического воздействия и современные технологии для хищения денег казахстанцев.