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События

Казахстанцам озвучили важную информацию о получении водительских прав и госномеров

Водительское удостоверение, водительские права , фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 15:02 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 9 июля 2026 года, ответили на один интересный вопрос от жителя Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Он звучал следующим образом:

"Я подал документы на получение водительских прав и госномеров в одном спецЦОНе, но сейчас мне удобнее забрать их в другом. Можно ли получить готовые документы в любом спецЦОНе города?"

Ответ от специалистов поступил отрицательный.

"Получение готового водительского удостоверения и государственных регистрационных номерных знаков осуществляется только в том спецЦОНе, где была подана заявка на оказание государственной услуги".Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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