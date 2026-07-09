Казахстанцам озвучили важную информацию о получении водительских прав и госномеров

Фото: Zakon.kz

В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 9 июля 2026 года, ответили на один интересный вопрос от жителя Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Он звучал следующим образом: "Я подал документы на получение водительских прав и госномеров в одном спецЦОНе, но сейчас мне удобнее забрать их в другом. Можно ли получить готовые документы в любом спецЦОНе города?" Ответ от специалистов поступил отрицательный. "Получение готового водительского удостоверения и государственных регистрационных номерных знаков осуществляется только в том спецЦОНе, где была подана заявка на оказание государственной услуги". Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Материал по теме ЦОНы и спецЦОНы изменят режим работы в связи с Днем столицы Немного ранее была опубликована полезная памятка о том, как поставить прицеп на учет в Казахстане.

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