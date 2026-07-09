Мертвых тюленей приносит из соседних стран – Комитет рыбного хозяйства Казахстана

Фото: unsplash

Председатель Комитета рыбного хозяйства Серик Сермагамбетов 9 июля 2026 года на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) назвал наиболее вероятные причины обнаружения туш тюленей на берегу Каспия, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подтвердил, что такие случаи происходят ежегодно. "Обнаружение мертвых тюленей происходит ежегодно, но самое большее их количество было в 2024 году – около 2 тысяч туш. Это происходит не на нашей конкретно территории, а на всей акватории Каспия. Это может происходить на территории Азербайджана, или Ирана. А западными штормовыми ветрами их выносит в сторону Актау. По этому вопросу мы приняли алгоритм взаимодействий с местными исполнительными органами, с общественными организациями по сбору туш и сохранению каспийского тюленя", – сказал Сермагамбетов. Он подробнее остановился на этой работе. "По поручению главы государства создан государственный природный резерват. На сегодняшний день он начал работу в городе Актау. В прошлом году мы ограничили там судоходство в зимний период, скорректировали рыболовные участки, отдалив их от тех территорий, где проходит миграция каспийского тюленя. И сегодня количество мертвых тюленей составило 230 туш, не как раньше. По данным исследований, это происходит из асфикции, из-за подземных землетрясений, из-за выбросов газов. Поэтому тюлени погибают от удушья", – объяснил глава комитета. Ранее гибель тюленей прокомментировали в Минсельхозе.

Поделитесь новостью