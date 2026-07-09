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Общество

Слышащее государство в действии: жители Атырау все активнее решают свои вопросы через е-Өтініш

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 13:38 Фото: freepik
За первое полугодие 2026 года в местные исполнительные органы Атырау через информационную систему е-Өтініш поступило 7 029 обращений. Чаще всего жители обращаются по вопросам земельных отношений, ЖКХ, предоставления жилья, социальной поддержки и другим вопросам, сообщает Zakon.kz.

В Атырау жители все активнее используют информационную систему е-Өтініш для решения повседневных вопросов – от проблем в сфере ЖКХ до земельных и социальных вопросов. Цифровой сервис позволяет гражданам оперативно направлять обращения в государственные органы, а госструктурам – своевременно реагировать на запросы населения, воплощая в жизнь концепцию "Слышащего государства".

По словам руководителя отдела контроля за рассмотрением обращений аппарата акимата города Атырау Айнур Наубековой, с каждым годом количество пользователей системы и обращений через нее продолжает расти.

"Концепция "Слышащего государства", инициированная президентом Казахстана, предполагает открытый и постоянный диалог между властью и обществом. Одним из ключевых инструментов такого взаимодействия стала информационная система "е-Өтініш", которая обеспечивает прозрачность рассмотрения обращений, позволяет отслеживать этапы их исполнения и повышает ответственность госорганов перед гражданами. Мы видим, что казахстанцы доверяют системе "е-Өтініш" и все чаще выбирают именно этот способ обращения в государственные органы. Ни одно обращение не остается без рассмотрения. Мы стремимся не просто предоставить официальный ответ, а помогаем решить проблему в рамках действующего законодательства", – говорит Айнур Наубекова.

Статистика показывает, что цифровой сервис остается востребованным и продолжает укреплять доверие населения к государственным институтам. Так, в 2025 году в местные исполнительные органы города поступило 18 661 обращение, тогда как в 2024 году их было 15 771.

"Рост почти на три тысячи обращений свидетельствует не только об увеличении активности граждан, но и о том, что люди уверены: их обращения будут зарегистрированы, рассмотрены и не останутся без внимания", – говорит Наубекова.

В структуре обращений за 2025 год поступило 1 184 жалобы, 5 136 запросов, откликов и уведомлений, а также 311 предложений по совершенствованию работы государственных органов. Наиболее востребованным направлением остается личный прием граждан – по этому вопросу было зарегистрировано 4 463 обращения. Второе место занимают земельные отношения – 2 581 обращение. На третьем месте – вопросы по ЖКХ, их поступило 2 463. Далее следуют транспорт, автомобильные дороги и коммуникации – 785 обращений, а также строительство – 283.

По словам чиновника, через систему жители сообщают практически обо всех проблемах, с которыми сталкиваются в повседневной жизни. Это вопросы благоустройства дворов и общественных пространств, ремонта дорог, установки уличного освещения, водоснабжения, работы канализационных сетей, санитарной очистки территорий, вывоза твердых бытовых отходов, содержания детских площадок и придомовых территорий. Каждое обращение проходит установленную законодательством процедуру рассмотрения. После регистрации оно автоматически направляется в компетентный государственный орган, который несет ответственность за решение конкретного вопроса.

"Специалисты не ограничиваются изучением документов. Во многих случаях они выезжают непосредственно на место, проводят обследование объекта, встречаются с заявителями, оценивают фактическое состояние и составляют акт осмотра. Такой подход позволяет объективно определить масштаб проблемы и принять наиболее эффективное решение", – говорит Айнур Наубекова.

Если для рассмотрения обращения требуется дополнительное выяснение обстоятельств, проводится процедура заслушивания заявителя в соответствии с требованиями Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан. По итогам оформляется соответствующий протокол, который становится частью материалов рассмотрения обращения. Использование системы "е-Өтініш" значительно повысило открытость работы государственных органов.

По словам Наубековой, цифровизация государственных услуг способствует формированию новой культуры взаимодействия между государством и обществом. Все больше вопросов решается в электронном формате, а жители получают возможность напрямую участвовать в улучшении городской среды, сообщая о существующих проблемах и предлагая пути их решения. Сегодня заявитель может подать обращение в электронном формате, отслеживать статус его рассмотрения и получать официальный ответ без необходимости личного посещения государственных учреждений. Это позволяет экономить время как граждан, так и сотрудников государственных органов, а также делает процесс рассмотрения обращений максимально прозрачным.

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Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
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