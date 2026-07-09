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Общество

Казахстанцам рассказали, как обжаловать решение об установлении инвалидности

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 15:55 Фото: freepik
Руководитель Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Астане Аскар Аймагамбетов 9 июля 2026 года рассказал, как принимаются решения об установлении инвалидности и в каком порядке их можно обжаловать, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, какие меры принимаются для обеспечения прозрачности и объективности при проведении медико-социальной экспертизы и как граждане могут обжаловать решение об установлении инвалидности, если не согласны с ним.

"Установление инвалидности, точнее – вопросы обеспечения прозрачности и объективности при установлении инвалидности, являются одним из главных вопросов в целом социальной сферы и нашего департамента. Нужно отметить, что решения об установлении инвалидности принимаются коллегиально специалистами медико-социальной экспертизы исключительно на основании медицинских документов, результатов обследования и критерий оценки нарушений функций организма. Для недопущения каких-либо субъективных факторов используются единые подходы к оценке нарушений функций организма. Ведется электронный документооборот. Все документы, направляемые на медико-социальную экспертизу медицинскими учреждениями, то есть поликлиниками, на сегодня оформляются только в электронном виде", – рассказал Аскар Аймагамбетов.

Он также озвучил, что независимо от формата освидетельствования ведется внутренний контроль качества принимаемых решений, а также мониторинг соблюдения сроков и порядка оказания данной государственной услуги.

"Если граждане не согласны с принятым решением об установлении инвалидности или отказе, они имеют право обратиться с заявлением о пересмотре в течение трех месяцев в вышестоящую службу медико-социальной экспертизы – к нам в департамент, либо в Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения. Наша основная задача – обеспечить каждому гражданину справедливое рассмотрение материалов при оказании государственной услуги", – дополнил Аскар Аймагамбетов.

Ранее стало известно, как подтверждается трудовой стаж при назначении пенсии.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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